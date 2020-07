Murskatappio lähetti ENCEn kesälomille – Aleksib ja zehN kohtaavat torstaina kello 19

ENCEn pelit toisessa major-karsintaturnauksessa päättyivät 10. sijaan. Aleksi Virolainen ja Jesse Linjala kohtaavat torstaina ottelussa, jonka voittaja jatkaa neljän parhaan joukkoon.

Suomalaisen Counter-Strike-joukkueen ENCEn matka loppuvuoteen siirretyn major-arvoturnauksen toisessa alueellisessa karsinnassa, cs_summit 6:ssa, päättyi kymmenenteen sijaan. Ottelu oli ENCEn viimeinen ennen CS-ammattilaisten kesätaukoa.

ENCE hävisi 9.–10. sijan ratkaisevan ottelun suoraan kahdessa kartassa maailman huippunimelle G2 Esportsille. ENCE johti ensimmäisenä pelattua Trainia 6–0, mutta hävisi kartan lopulta tylysti 8–16. Ranskalaisten peli kulki myös Nukessa, jossa G2 otti terroristeina peräti 12 kierrosta. ENCE kaunisteli loppulukemia muutamalla kierrosvoitolla, mutta hävisi kartan ja sarjan lopulta selvin lukemin 6–16.

Kaksi suomalaispelaajaa kilpailee vielä cs_summit 6:n voitosta: Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG ja Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT.

Suomalaiset kohtaavat tänään alemmassa kaaviossa kello 19. Ottelun voittaja jatkaa neljän parhaan joukkoon ja kohtaa perjantaina Fnaticin tai Heroicin. Häviäjä puolestaan putoaa pudotuspeleistä, mutta pelaa vielä perjantaina 5.–6. sijat ratkaisevan lisäottelun.

Ylemmässä kaaviossa suorasta finaalipaikasta pelaavat BIG ja Vitality. Turnaus päättyy sunnuntaina, minkä jälkeen alkaa ammattilaispelaajien kuukauden kestävä kesätauko.

Cs_summit 6 on osa Valven major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Summit on karsintasarjan toinen koitos. Kolmen turnauksen karsintasarjassa eniten pisteitä keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

Major-turnaukseen kutsutaan 11. eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta. ENCE on viidentenä 2155 pisteellä – summitin kymmenes sija toi 875 pistettä. Linjalan edustama GODSENT on neljäs (2175 pistettä) ja Virolaisen OG jakaa sijan 12 (1375).

Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus järjestää marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. Monet uskovat majorin siirtyvän vielä syksystä ensi kevääseen. Major-karsintapistetilanne on nähtävillä täältä.