Alkaako CS:n paluu normaaliin? Legendaarinen turnaus aiotaan pelata elokuussa

Team Liquid -joukkue ja Jake ”Stewie2k” Yip juhlivat viime vuonna mestaruutta. Amerikkalaisjoukkue on kutsuttu taas turnaukseen, mutta estävätkö koronarajoitukset osallistumisen?

ESL on ilmoittanut järjestävänsä legendaarisen CS-turnauksen elokuun lopulla Saksassa, mutta koronatilanne saattaa vielä kaiken. CS-turnaukset on pelattu maaliskuun jälkeen kokonaan netissä.

Koronaviruksen takia heinäkuun alusta siirretty ikoninen Counter-Strike-turnaus, miljoonan dollarin ESL One Cologne, on tarkoitus pelata 21.–30. elokuuta. Se on näillä näkymin ensimmäinen maaliskuun jälkeinen turnaus, jota ei pelata netissä.

ESL on kertonut aikovansa järjestää turnauksen Saksassa studio-olosuhteissa, mutta ilman yleisöä. Monet suuret turnaukset on pelattu viime kuukausina koronan takia alueellisesti netissä.

Koronan takia ESL One Cologne saattaa kuitenkin kokea vielä muutoksia tai pahimmassa tapauksessa peruuntua. Turnauksen osallistujalistalla on joukkueita muun muassa Ruotsista ja Pohjois-Amerikasta, joissa koronatilanne on paha.

ESL One Colognessa kilpailee melkein heti 5. elokuuta päättyvän pelaajatauon jälkeen 24 maailmanluokan joukkuetta. Astralis, Fnatic, Na`Vi, G2 ESports, Team Liquid, mousesports, 100 Thieves ja FaZe Clan on kutsuttu suoraan turnauksen päävaiheeseen.

Play-in-vaiheessa pelaavat ainakin Team Vitality, Evil Geniuses, FURIA Esports, Ninjas in Pyjamas, Renegades, Cloud9, BIG, TYLOO, Sprout ja Heretics. Viimeiset kuusi paikkaa jaetaan ESL:n maailmanlistan sijoitusten perusteella. Neljä paikoista menee Eurooppaan ja kaksi Pohjois-Amerikkaan. Viimeiset joukkueet selviävät 6.7.

Tällä hetkellä osallistujalistalta ei löydy yhtään suomalaispelaajaa. ENCE ei voi enää nousta mukaan maailmanlistan perusteella, mutta Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG nähdään näillä näkymin turnauksessa. Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT tarvitsee jättipotin cs_summit 6 -turnauksesta, jotta turnausportti aukeaisi.