ENCElle kova voitto, kohtaa illalla maailman kolmosen – myös Aleksib tulessa tänään

Sami ”xseveN” Laasanen loisti ENCEn kaataessa FaZen myöhään tiistaina. ENCE pelaa tänään viimeisen ottelunsa ennen kesälomaa.

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn major-arvoturnauksen toinen alueellinen karsintaturnaus, cs_summit 6, on parhaillaan käynnissä. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG ja Jesse ”zehN” Linjalan GODSENT pelaavat vielä mestaruudesta.

Suomalaisjoukkue ENCE jäi pudotuspelien ulkopuolelle, mutta pelaa tänään sijat 9.–10. ratkaisevan ottelun. ENCE kohtaa kello 22 ranskalaisen G2 Esportsin, joka on maailmanlistalla kolmas. Ottelun voittaja saa 1000 karsintapistettä ja häviäjä 875. Ottelu on ENCEn viimeinen ennen kesälomaa.

ENCE voitti tiistai-iltana suoraan kahdessa kartassa maailmanlistan nelosen eli FaZe Clanin. Suomalaisjoukkueen kirkkain tähti oli burnoutista kärsinyt Sami ”xseveN” Laasanen, joka oli molemmissa kartoissa selvästi paras pelaaja. Laasasen tilastot ottelussa olivat 53 tappoa, 34 kuolemaa, 102 vahinkopistettä per kierros ja rating hurjat 1,49.

Virolaisen johtama OG kohtaa tänään pudotuspelien ylemmässä kaaviossa kello 16 Team Vitalityn, joka on maailmanlistan kakkonen. Voittaja etenee ylemmän kaavion finaaliin ja varmistaa vähintään kolmannen sijan. OG voitti pudotuspelien avauskierroksella tanskalaisen Northin 2–1.

Linjalan tähdittämä GODSENT hävisi maanantaina ylemmässä kaaviossa BIGille 0–2, mutta voitti tiistaina alemmassa kaaviossa Ninjas in Pyjamasin suoraan 2–0. Linjalan joukkue kohtaa torstaina kello 19 OG–Vitality-ottelun häviäjän. Tappio alemmassa kaaviossa tarkoittaa pelien päättymistä pudotuspeleissä.

Seuraa suomalaisten pelejä suorana ja suomeksi:

Jos lähetys ei näy yllä, katso se täältä.

Cs_summit 6 on osa Valven major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Summit on karsintasarjan toinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen. ENCE on pisteissä tällä hetkellä neljäntenä ja kiinni kisapaikassa.

Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus järjestää marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. Monet uskovat majorin siirtyvän vielä syksystä ensi kevääseen. Major-karsintapistetilanne on nähtävillä täältä.