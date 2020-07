Braxton sai ikuisen porttikiellon CS-turnauksiin 17-vuotiaana – on nyt seuraava supertähti

Braxton Piercen lupaava peliura Counter-Strikessa päättyi pelimanipulaatioon. Vuosia myöhemmin hänestä povataan uuden räiskintäpelin ykkösnimeä.

23-vuotias yhdysvaltalainen Braxton ”brax” Pierce on yksi kesäkuussa julkaistun räiskintäpelin Valorantin tunnetuimmista nimistä. Piercestä odotetaan pelin kiistatonta supertähteä, koska taustalla on karu tarina, josta ESPN on kirjoittanut laajan artikkelin.

Piercen poikkeuksellinen lahjakkuus räiskintäpeleissä tuli esille jo vuonna 2012 tämän pelatessa Counter-Strike-räiskintäpeliä huipputasolla. CS:n pelaamisen hän aloitti oli ollessaan 7-vuotias. Hän käytti pelatessaan nimimerkkiä swag.

Vuonna 1996 syntyneen pelaajan hype kasvoi huomattavasti vuosina 2012–14. Häntä pidettiin yhtenä pelin lahjakkaimmista pelaajista, josta voisi tulla jopa maailman paras oikeassa joukkueessa. Kaikki mureni kuitenkin elokuussa 2014 yhden päätöksen seurauksena.

IBUYPOWER-joukkuetta edustanut Pierce päätti joukkuetovereidensa kanssa hävitä tarkoituksella heille merkityksettömän nettiottelun muutamien tuhansien arvoisten virtuaaliesineiden eli skinien takia.

Pierce, Sam ”DaZeD” Marine, Joshua ”steel” Nissan, Keven ”AZK” Larivière, Casey ”caseyfoster” Foster, Derek ”dboorN” Boorn ja Duc ”cud” Pham saivat tammikuussa 2015 määrittelemättömän pituisen pelikiellon CS-julkaisija Valven järjestämiin major-arvoturnauksiin. Vuosi päätöksen jälkeen pelikiellon vahvistettiin olevan elinikäinen.

Major-turnaukset ovat pelin suurimpia, mutta myös nimekkäimmät turnausjärjestäjät päättivät estää pelaajien kilpailemisen turnauksissa. Piercen ja muiden pelaajien ura päättyi käytännössä Valven päätökseen, vaikka osa suurimmista turnausjärjestäjistä salli pelaajien kilpailemisen syksyllä 2017. Pierce ja Nissan löysivät tiensä takaisin huipun tuntumaan, mutta eivät enää maailman eliitin joukkoon.

ESPN:n haastattelussa Piercen äiti Vanessa Pierce muistelee yllättyneensä poikansa tekoa, jota hän ei aluksi meinannut uskoa todeksi. Vanessa oli tukenut poikansa kilpauraa tosissaan kuskaamalla tätä muun muassa turnauksiin.

– Hän oli työskennellyt niin kovasti päästäkseen huipulle ja sitten kaikki katosi hetkessä. Oli sydäntä särkevää katsoa hänen kärsimystään, kun hän menetti kaiken, minkä eteen oli tehnyt kovasti töitä, Piercen äiti kertoo ESPN:llle.

Pierce itse puolestaan totesi ESPN:lle Valven päätöksen antaa ensiksi määrittelemättömän pituinen osallistumiskielto major-turnauksiin olleen pahempi kuin elinikäinen, jolloin hän olisi tiennyt CS-uran päättyvän heti. Ensimmäinen vuosi oli raskas koko perheelle.

Pelaajan äidin mukaan Pierce oli aluksi syvästi masentunut päätöksestä luettuaan. Ensimmäiset kuukaudet menivätkin sängyn pohjalla maaten. Pierce toivoi pelikieltonsa purkua enemmän kuin mitään, hän kertoo ESPN:lle.

Yksi kivuliaimmista hetkistä oli Cloud9:n yllättävä major-voitto tammikuussa 2018, muistelee Pierce haastattelussa. Cloud9 oli Amerikan ensimmäinen major-mestari. Kokoonpanossa pelasi Piercen entinen joukkuetoveri Tyler ”Skadoodle” Latham, joka oli selvinnyt pelimanipulaatiosta rangaistuksetta, koska hän ei ollut ottanut vastaan skinejä.

– Se oli todellakin masentavaa. Minusta tuntui kuin olisin tuhlannut koko elämäni CS:n pelaamiseen, Pierce kommentoi turnausten seuraamista sivusta.

Tältä näyttää, kun Pierce tiputtaa vastustajia Valorantissa:

Keväällä 2020 Piercen peliura sai uuden käänteen. Suuri T1-organisaatio oli pitänyt lahjakasta räiskintäpelien pelaajaa silmällä jo pidemmän aikaa. Organisaatio päätti tehdä Piercestä Valorant-joukkueensa keulakuvan ja kapteenin. Samalla pelinimi vaihtui: swag oli nyt brax.

Valorant on kesäkuussa 2020 tietokoneelle julkaistu ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jonka takana on pelijätti Riot Games. Yhtiö tunnetaan maailman suosituimmista kilpapelistä League of Legendsistä, joten myös Valorantista on povattu esports-hittiä.

Piercestä tuli T1:n sopimuksen seurauksena maailman ensimmäinen Valorant-ammattilainen. Superlahjakkuus valitsi rinnalleen kokoonpanoon tuttuja nimiä kuten Larivièren ja Lathamin, mutta myös uudet lahjakkuudet Austin ”crashies” Robertsin ja Victor ”Food ” Wongin.

Joukkue, joka on todennut tavoitteekseen maailman paras, on ollut viime kuukaudet Valorantin kuumin nimi. Pierce ja T1 joutuivat kuitenkin viime viikonloppuna tyytymään hopeaan pelin toistaiseksi suurimmassa turnauksessa, joka päättyi Team SoloMidin juhlintaan.