Lasse Urpalaisen joukkue hurjassa iskussa: Voittanut putkeen kuusi finaalia 3–0-tuloksella!

Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen tähdittämä Team Secret on tällä hetkellä maailman kiistaton ykkösjoukkue.

Suomalaisen Dota 2 -ammattilaisen Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen joukkue Team Secret kasvatti viikonloppuna turnausvoittoputkensa jo kuuteen. Viimeisin voitto tuli BEYOND EPIC: Europe/CIS -turnauksesta.

Secret valtasi A-lohkon kärkisijan neljällä voitolla häviten vain Team Nigmalle. Pudotuspelien avauskierroksella Secret hävisi suoraan kahdessa kartassa Team Liquidille, mutta turnausformaatista johtuen pelit jatkuivat alemmassa kaaviossa. Sitä kautta Secret nousi finaaliin voittaen 2–0-lukemin Viking.gg:n, FlyToMoonin ja Team Liquidin. Finaalissa kaatui Nigma 3–0.

Turnausvoitosta Secret kuittasi 80 000 dollaria. Topias ”Topson” Taavitsaisen edustama OG jäi jaetulle 7.–8. sijalle kuitaten 7000 dollaria.

Urpalaisen joukkue on voittanut kahden kuukauden sisään kuusi kovatasoista turnausta näytöstyyliin. BEYOND Epic -mestaruutta ennen Secret oli voittanut WePlay! Pushka League S1: Division 1:n, OGA Dota Pit Leaguen, ESL One Birminghamin, BLAST Bounty Huntin sekä Gamers Without Borders -hyväntekeväisyysturnauksen.

Kuudessa finaalissa Secret on voittanut joka kerta eri joukkueen – ja aina puhtaasti 3––0. Secretille ovat hävinneet finaaleissa VP.Prodigy, Na`Vi, Liquid, Alliance, OG ja Nigma. Palkintorahaa Urpalaisen tiimi on tienannut 322 067 dollaria. Gamers Without Borders -voitosta meni hyväntekeväisyyteen 750 000 dollaria.

Koronapandemian takia Dotassa ei ole pelattu kansainvälisiä turnauksia kuukausiin. Team Secretiä pidetään kuitenkin kiistattomana maailman ykkösjoukkueena.