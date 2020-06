ENCE jäi ilman playoff-paikkaa – kaksi suomalaista tavoittelee vielä voittoa

Aleksi Virolaisen sekä Jesse Linjalan joukkueet nähdään heti tänään maanantaina major-karsinnan pudotuspeleissä. ENCE pelaa tiistaina ja keskiviikkona sijoitusottelut.

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn major-arvoturnauksen toinen alueellinen karsintaturnaus, cs_summit 6, on parhaillaan käynnissä.

Suomalaisjoukkue ENCE jäi pudotuspelien ulkopuolelle hävittyään kahdesti tanskalaiselle Heroicille. Sekä torstain että sunnuntain kohtaamiset menivät Tanskaan tuloksella 1–2.

Heroic nappasi karttavoittonsa molemmissa peleissä samoin lukemin (Nuke 16–8, Mirage 16–5), mutta hävisi suomalaisten suosikkikartan Trainin. Sunnuntaina ENCE nousi Train-kartassa 4–11-tilanteesta vakuuttavaan 16–13-voittoon.

Pudotuspelit alkavat tänään maanantaina kahden suomalaispelaajan voimin: Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG ja Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT voittivat omat lohkonsa. OG kaatoi Hereticsin ja BIGin 2–1, GODSENT voitti Mousesportsin sekä G2:n 2–0.

OG kohtaa ylemmän kaavion avauskierroksella Northin maanantaina kello 16 ja GODSENT puolestaan BIGin kello 22. Muut otteluparit ovat Vitality–Heroic ja NiP–Fnatic. Pudotuspelit pelataan kaksiosaisella ottelukaaviolla ja voittaja selviää sunnuntaina.

ENCE pelaa vielä tiistaina ja keskiviikkona sijoitusottelut. ENCE kohtaa tiistai-iltana kello 22 FaZen. Voitolla ENCE pelaa sijasta 9.–10. ja tappiolla sijoista 11.–12. Keskiviikkona kello 22 vastaan tulee tuloksista riippuen joko G2 Esports tai Movistar Riders.

Seuraa otteluita suorana ja suomeksi:

Cs_summit 6 on osa Valven major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Summit on karsintasarjan toinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen. ENCE on pisteissä tällä hetkellä neljäntenä ja kiinni kisapaikassa.

Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus järjestää marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. Monet uskovat majorin siirtyvän vielä syksystä ensi kevääseen. Major-karsintapistetilanne on nähtävillä täältä.