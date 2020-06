Main ContentPlaceholder

Anniina Pohjonen ei voinut poistua kotoaan vuoteen sairauden takia – nyt hän on ammattistriimaaja, jolla on 61 000 seuraajaa Twitchissa

Anniina Pohjonen on huippusuosittu striimaaja, jolla on striimauspalvelu Twitchissa yli 61 000 seuraajaa. Hän tekee viikoittain neljästä seitsemään livelähetystä, jotka käsittelevät useimmiten moottoripyöriä, autoja, veneilyä, vesijetteilyä ja videopelejä. Minkälainen on striimaajan ammatti? Mitä sanottavaa Pohjosella on ammatin suurimmasta varjopuolesta – nettikiusaamisesta? Miltä näyttää stunt-kuljettajan temppuilu? Katso video, niin tiedät!