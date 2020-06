Katjan, 49, rakas harrastus aiheutti törkykommenttien sateen netissä: ”Tuli tunne, että tämä on miesten maailma ja akat hiljaa”

Katja Lappalainen, 49, kertoo joutuneensa pelaamisen takia miesporukan nettikiusaamisen kohteeksi. Hän vei tapauksen käräjäoikeuteen asti. Yksi miehistä todettiin syylliseksi kunnianloukkaukseen.

Pelaaminen on monelle rakas harrastus ja tapa irrottautua arjesta, mutta 49-vuotiaalle Katja Lappalaiselle se on käynyt monella tavalla kalliiksi.

Rainbow Six: Siege -videopeliä viime vuosina aktiivisesti pc:llä pelannut Lappalainen kertoo joutuneensa 19–35-vuotiaista miehistä koostuvan peliporukan silmätikuksi.

Hän kertoi asiasta tyttärensä Rosa Vettenhelmen blogikirjoituksessa, joka lähti leviämään tällä viikolla.

Kirjoituksen mukaan kiusaaminen alkoi vuonna 2018 ja jatkuu yhä. Kiusaajat eivät kirjoituksen mukaan ole ammattilaispelaajia, mutta ovat kilpailleet kilpaturnauksissa.

Pelaamisen jo 80-luvulla aloittanut Lappalainen ei ole tyytynyt seuraamaan miesten toimia sivusta. Viime vuonna hän teki rikosilmoituksen kahdesta miehestä.

Tänä keväänä asiasta nostettiin syyte molempia miehiä vastaan. Lappalainen haki korvauksia yhteensä yli 7500 euron edestä, pääasiassa kärsimyksestä, mutta lisäksi esimerkiksi sairaanhoitokustannuksista ja ansionmenetyksistä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi asiasta kesäkuussa tuomion. Ensimmäiselle syytetylle tuli maksettavaa yhteensä 1417,67 euroa, mutta toisen kunnianloukkaussyyte hylättiin.

Vastaaja 1 oli oikeuden mukaan usealla eri kerralla halventanut Lappalaista nimittelemällä tätä suorassa pelilähetyksessä sekä pelin keskusteluominaisuuden kautta. Nimittely oli päätynyt useiden henkilöiden kuultavaksi.

Vastaaja 1:n mukaan Lappalainen oli aloittanut koko jutun, minkä takia hän oli ansainnut vastaajan käyttämät ilmaisut. Esitutkintaan oli liitetty vain osa solvauksia todistavista kuvakaappauksista ja videotallenteista.

Vastaaja 1 sanoo kolmella todisteena esitetyllä videolla Lappalaisesta muun muassa”niin saatanan paska, että se on jossain v***** paskakopperossa, v***** paskahuoraämmä”.

Todisteena esitetyt solvaukset etenevät alapääjuttujen tasolle.”Katotaan, että tuleeko v**** sora***** pelaamaan meidän kanssa”.

Vastaaja 1:n mukaan hän ei ottanut Lappalaista silmätikuksi eikä ole halunnut olla tämän kanssa tekemisissä. Asiassa esitettiin todisteina videopätkiä. Vastaaja 1:n mukaan niillä kuullut törkykommentit hän esitti, kun joku oli kysynyt häneltä mielipidettä naisesta.

Käräjäoikeus piti vastaaja 1:n lausumaa, jonka mukaan Lappalainen olisi aloittanut asian kirjoittamalla jotain Facebookiin, jossain määrin mahdollisena, vaikka todistetta Facebook-kirjoittelusta ei oikeudessa esitetty. Aloittajasta riippumatta vastaaja 1:llä ei ole ollut tuomion mukaan kuitenkaan oikeutta puhua halventavasti Lappalaisesta.

– Vastaaja 1:n menettelyssä ei ole miltään osin ollut kysymys niin sanotusta roastaamisesta, vaan varsin aggressiivisesta kielenkäytöstä, joka on kiintymyksen tai kunnioittamisen asemesta osoittanut syvää ärtymystä Katjaa kohtaan, tuomiossa sanotaan.

Vastaaja 1 todettiin syylliseksi kunnianloukkaukseen. Hän sai 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan yhteensä 180 euroa. Lappalaiselle hän joutuu maksamaan 800 euroa kärsimyksestä, 600 euroa oikeudenkäyntikuluista sekä 17,67 euroa taloudellisena menetyksenä.

Vastaaja 2:n kunnianloukkaussyyte hylättiin puutteellisen todistuksen vuoksi. Todisteena esitettiin kaksi videopätkää, jotka on tallennettu muun kuin vastaajan Twitch-lähetyksestä.

Pöytäkirjojen mukaan videopätkillä on halventavaa kielenkäyttöä, mutta niistä ei voi päätellä, onko vastaaja sanonut kyseiset kommentit ja kohdistuvatko kommentit nimenomaan Lappalaiseen.

Naisen kertomusta pidettiin uskottavana, mutta kirjallinen todistelu jäi puutteelliseksi. Vastaajan asianajajan kulut olivat yhteensä 1391,73 euroa, mikä jää valtion vahingoksi.

Lappalaisen korvausvaatimukset sairaanhoitokustannuksista, ansionmenetyksistä sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta hylättiin. Korvaukset kärsimyksestä toteutuivat vain osin, mutta korvaussumma putosi 1500 eurosta 800 euroon.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Lappalainen kertoo Ilta-Sanomille aikovansa valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

– Koen, että oikeustajuani on loukattu pahasti. Etenkin kun olin joutunut tekemään kahden suomalaisen pelitiimin julkisista kunnianloukkauksistani useita rikosilmoituksia. Koen, että tuomittujen päätä silitettiin, hän sanoo IS:lle.

Videopätkiä kiusaamistilanteista ja kunnianloukkauksista on Lappalaisen mukaan tallessa noin 40–50, kuvakaappauksia vielä enemmän. Lappalainen oli kertomansa mukaan toimittanut runsaasti todisteita lakimiehelleen, mutta tämän mielestä kaikkea näyttöä oli turha viedä eteenpäin. Todisteiden määrä oli asia, josta käräjäoikeus huomautti tuomiossa.

Lappalaisen mukaan häirintä on tapahtunut pitkälti Twitch-suoratoistopalvelun kautta.

Twitch on ollut viime päivinä otsikoissa suuren ahdistelukohun seurauksena. Twitch on tällä viikolla tiedottanut puuttuvansa entistä herkemmin kiusaamis- ja häirintätapauksiin. Lappalaisen aiemmin tekemiin ilmoituksiin Twitch ei ole reagoinut.

Tapaus on käynyt kalliiksi henkisesti ja rahallisesti, Lappalainen kertoo. Lakimieskulut olivat kesäkuun alussa noin 6000 euroa.

Kotivakuutuksen oikeusturva kattaa pienen osan lakimieskuluista, jotka nousevat vielä hovioikeuteen tehtävän valituksen seurauksena. Lappalainen kertoo osan tapauksesta tulleista kuluista jo erääntyneen.

– En ole halunnut edes laskea, miten isoon kuseen joudun, mutta isoon.

– Tuli tunne, että tämä on miesten maailma ja akat hiljaa. Nämä tyypit voi vapaasti huudella julkisesti minusta mitä tahansa, mutta itseni pitää olla hiljaa, etten anna ilmi näiden nimiä.

Lappalainen kertoo myös oppineensa jotain keskustelustaan oikeusaputoimiston kanssa, josta hän oli kysynyt apua, koska hänellä ei ollut varaa maksaa lakimiehelle. Lappalaisen mukaan oikeusaputoimistosta sanottiin, että Suomessa vain varakkailla on varaa käydä oikeutta.

– Todella sen uskon. Tuskin tulen koskaan edes saamaan penniäkään toiselta tuomitulta.

Katjan tytär Rosa Vettenhelmi, joka on myös kärsinyt tapahtumista, on aloittanut #BanToxicGamers-kampanjan, jonka idea on kitkeä pelimaailmasta ilkimykset pois. Kampanja on saanut muutamassa päivässä jonkin verran kommentteja sosiaalisessa mediassa.