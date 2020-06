Tähtipelaajalle potkut: syytetään raiskauksesta ja hyväksikäytöstä – suojeliko tiimi staraa valehtelemalla?

Method-organisaatiota edustanut brittipelaajaa on kovien syytösten kohteena. Pelaajalle potkut nopeasti antaneen joukkueen väitetään olleen tietoinen tilanteesta.

World of Warcraftin huippunimiin lukeutuva brittipelaaja ”Methodjosh”on saanut potkut Method-organisaatiosta. Pelaajan henkilällisyydestä tiedetään vain hänen etunimensä, Josh.

Method on yksi WoW-historian tunnetuimmista ja menestyneimmistä killoista eli joukkueista. Josh on ollut killan avainpelaajia viimeiset vajaat kolme vuotta.

Viimeisen muutaman päivän aikana neljä henkilöä (1, 2, 3, 4) on syyttänyt Joshia seksuaalisesta ahdistelusta – yksi jopa raiskauksesta. Osa syytöksiä esittäneistä kertoo tilanteiden tapahtuneen ahdisteltujen ollessa vielä alaikäisiä. Josh ei ole kommentoinut väitteitä, mutta on reagoinut kohuun poistamalla Twitter-tunnuksensa.

Joshia vastaan esitetyt syytteet eivät tulleet aivan yllättäen. Kotaku kirjoitti striimaajan käytöksestä jo helmikuussa 2019. Tuolloin Method kommentoi Kotakulle tutkivansa asiaa vasta kun rikosilmoitus on tehty poliisille. Kyseiseen kommenttiin viitataan myös Methodin tiedotteessa koskien Joshia.

Twitterissä jaetun lausunnon mukaan organisaatio katuu syvästi toimettomuuttaan Joshia kohtaan esitettyjen syytösten kanssa. Tiedotteen mukaan Method eikä kilta ollut tietoinen Joshin teoista. Väitettä on kuitenkin epäilty.

Methodin lausunto vaikuttaa olevan ristiriidassa somessa pyörivän videon kanssa. Kyseisessä videossa, joka on nähtävillä alta, Josh puhuu joukkuetovereidensa kuullen poliisitutkinnasta. Kun muut pelaajat tajuavat tilanteen menevän suorana erään pelaajan lähetykseen, alkavat he kovaan ääneen hokea Joshin nimeä ja käskevät mykistämään tämän mikrofonin. Toistaiseksi on epäselvää, liittyykö videotilanteen kommentit Joshin ahdisteluväitteisiin.

WoW-tähti sai jo viime kesänä määrittelemättömän pituisen porttikiellon Twitch-palveluun rikottuaan käyttöehtoja, kertoo DOT Esports. Pelaaja tai Twitch ei tuolloin kommentoinut bännien syytä sen tarkemmin. Monet uskovat sen liittyneen ahdisteluhuhuihin.

Josh-skandaalin seurauksena Method on jo menettänyt muutaman yhteistyökumppanin. Fanbyte Media ja Wowhead eivät kumpikaan aio jatkaa neuvotteluita uudesta sopimuksesta Methodin kanssa, kertoo Fanbyten John Warren. Methodin kanssa yhteistyötä tehnyt PreachGaming on myös päättänyt lopettaa yhteiskuviot Methodin kanssa.

Methodin toista toimitusjohtajaa Sascha Steffensiä on myös syytetty häirinnästä. Methodin mukaan kolmas osapuoli tutkii väitteitä ja Steffens on toistaiseksi palkattomalla vapaalla.

WoW ei ole monien mielestä niin sanottu perinteinen kilpapeli, mutta katsojia se kiinnostaa. Kiltojen välisiä aikakisoja – kuka onnistuu ensimmäisenä kaatamaan lisäosan tai päivityksen vaikeimmat vastaukset – seuraavat sadat tuhannet katsojat. Tämän seurauksena muun muassa suuri Complexity-organisaatio aloitti yhteistyön Limit-killan kanssa syksyllä 2019.

Method on ollut jo vuosia yksi WoWin tunnetuimmista nimistä. Josh pelasi joukkueessa joko papin [priest] tai parantajan [healer] roolia.