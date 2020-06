Suomalaisilla CS-pelaajilla on yksi suuri ongelma – huippuvalmentaja antaa 4 vinkkiä

Slaava ”Twista” Räsänen, 33, on valmentanut ENCEä elokuusta 2018. Hän on nähnyt joukkueen nousun maailman eliitin joukkoon, mutta myös rajun pudotuksen.

Counter-Strike-veteraani Slaava Räsänen kertoo oman näkemyksensä siitä, miksi suomalaispelaajilla ja joukkueilla on vaikeaa.

Artikkeli on julkaistu alun perin 24.2.2019. Henkilöiden nykyinen ikä on päivitetty juttuun.

33-vuotias Slaava ”Twista” Räsänen on todellinen Counter-Strike-veteraani. Ensikosketus peliin tapahtui vuonna 1999 betaversiolla 5.2, jota hän pelasi kaverin luona.

20 vuotta ensikosketuksesta Räsänen on edelleen mukana CS-maailmassa. Vuosien aikana hän on pelannut useissa eri joukkueissa vaihtelevalla menestyksellä. Nykyisin hän valmentaa ENCE-joukkuetta, joka on Suomen ykkösnimi ja maailmanlistan sijalla yhdeksän.

ENCE on ensimmäinen suomalaisjoukkue vuosiin, joka on toden teolla päässyt kilpailemaan CS:n terävimmän kärjen kanssa.

Suomen CS-piireissä on kritisoitu jo vuosia huipputiimien pelaajanvaihtorumbaa: tiimit pelaavat yleensä samalla kokoonpanolla vain kuukausia. Ilta-Sanomat on kirjoittanut asiasta esimerkiksi kesällä 2015, jolloin tilannetta kommentoivat Räsäsen lisäksi Miikka ”suNny” Kemppi ja Jussi ”gstus” Perälä.

Nyt Räsänen kertoo vuosien jälkeen oman näkemyksensä siitä, että mikä on tällä hetkellä suomalaispelaajien ongelma. Hän myös kertoo miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Räsänen (oikealla) valmentaa muun muassa Jere ”sergej” Saloa, joka oli yksi vuoden 2019 parhaimmista pelaajista koko maailmassa.

Räsäsen mielestä suurin yksittäinen ongelma on pelaajien ajattelutapa. Liian monet pelaajat eivät tunnu tajuavan sitä, että ollakseen oikeasti hyvä, pelatakseen korkealla tasolla ja tienatakseen rahaa, pitää pelaamiselle antaa lähes kaikkensa.

Jos haluaa hyväksi, niin pelkän FACEIT-palvelun grindaaminen tai tiimissä pelaaminen ei riitä, kertoo Räsänen. Pelaaminen on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta.

Räsänen kertoo itsenäisen harjoittelun olevan äärimmäisen tärkeää, mutta siinä suomalaiset usein epäonnistuvat. Asioita ei mietitä, vaan harjoittelu on vain pelaamista. Tämä ei johda pitkällä aikavälillä mihinkään.

– Pelin kokonaisuuden ymmärtäminen on semmoinen mikä suomalaisilta puuttuu. Sen takia ei kehitytä sitä vauhtia kun voitaisiin, koska ei laiteta aikaa siihen. Tätä voisi parantaa usealla eri tavalla.

Räsänen listasi muutaman esimerkin miten omaa pelaamista tai tiimipelaamista voi kehittää:

Katso otteluita kunnolla. Ei niin, että ”wow, dev1ce otti viis bossilla”, vaan mietit miksi hän meni paikkaan A, mitä hän teki ensimmäisen tapon saatuaan ja miksi? Samaan tilanteeseen liittyen: auttoiko joku häntä esimerkiksi heittämällä valon, joka johti tappoon? Entä miten tiimikaverit reagoivat eri tapahtumiin? Käy läpi pelin kokonaisuutta – pelin ymmärtäminen on todella tärkeää. Vaikka et osuisi, mutta olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin voit ratkaista erän tiimillesi. Omien demojen katsominen auttaa. Tutki miten itse pelaat, miten reagoit tilanteisiin, miten käytät kamoja... On tosi paljon semmoisia asioita, joihin voi valmistautua miettimällä asioita yksin. Tätä harva pelaaja tekee.

– Ei meidänkään pelaajat katsoa omia demojaan kuin tosi harvoin. En sano etteikö pitäisi, mutta ne ovat jo päässeet sen niin sanotun pisteen yli, että he ovat jo sisäistäneet hommat katsomalla ja pelaamalla [huipputasolla] niin paljon.

Räsänen tiivistää lopuksi vielä, että pelaamiseen käytetty aika vie vain tiettyyn pisteeseen. Asioita pitää tehdä monipuolisesti, jotta saa kaiken hyödyn irti.

”Nyt jokainen voi katsoa missä allu on”

Räsänen on vuosien saatossa pelannut eri tiimeissä kymmenien eri pelaajien kanssa. Hänen mukaan usean pelaajan suurin ongelma matkalla kohti ammattilaisuraa oli motivaation puute.

Eräs Räsäsen kaveri pelasi aikoinaan samassa joukkueessa Jere ”sergej” Salon kanssa. 18-vuotias Salo pelaa nykyisin ENCEssä.

– Se mun kaveri oli siihen aikaan jopa parempi ampumisessa ja pelin ymmärtämisessä kuin sergej. Sitten kun se niiden tiimi hajosi, niin mun kaveri lopetti. Sergej ei.

Räsäsen kaveri palasi tauon jälkeen pelikentille, löysi uuden tiimin ja alkoi grindaamaan. Kun tiimi taas hajosi hetken kuluttua, niin väheni samalla pelaaminen. Tämä on Räsäsen mukaan yksi suurimmista ongelmista, sillä kehittyminen loppuu kuin seinään.

– Sillä jatkuvalla lopettamisella ei pääse kovin pitkälle.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on yksi Suomen taitavimmista CS-pelaajista. Uraa varjostaa major-pelikielto, mutta tästä huolimatta pelaaja teki keväällä sopimuksen ENCEn kanssa.

Toinen asia mikä ärsyttää Räsästä on ulkopuolisten ”ottakaa uusia pelaajia” -huutelu huipputiimeille. Räsänen ei ymmärrä miksi uusia pelaajia pitäisi nostaa esille vain sen takia, että heissä on mahdollisesti potentiaalia. Duuni pitää tehdä etukäteen, tiivistää Räsänen.

– Kyllä ne mahdollisuudet tulee sieltä sitten. Jos hommat ei natsaa, niin ei silloin heitetä heti hanskoja nurkkaan. Niin kauan jatketaan, kun sinne huipulle oikeasti halutaan. Se tahtotila puuttuu tosi monelta.

Räsäsen mukaan joukkueiden kannattaa myös miettiä mikä on paras tapa edetä uralla. Useat joukkueet päätyvät vaihtamaan pelaajia heti ensimmäisen epäonnistumisen kohdalla.

– Mutta mitä jos ne kaikki viisi pelaajaa koittaisivat parantaa itseään, niin mitäköhän joukkueelle tapahtuisi? Menisköhän joukkueellakin vähän paremmin sen jälkeen? Voi olla, en tiedä.

Räsänen kertoo lopuksi vielä yhden esimerkkitapauksen, joka on jäänyt palavasti hänen mieleen. CS 1.6:n aikoihin noin vuonna 2005 tai 2006, kun hän vielä itse pelasi huipputasolla, niin eräs silloin vielä melko tuntematon suomalaispelaaja tuli hänen puheilleen Assemblyilla.

– Hän vaan tuli mun eteen röökillä ja sanoi, että se on vielä joku päivä paljon parempi kuin kukaan meistä. Sen näki siitä suoraan, että se oikeasti tulee olemaan, koska se halusi sitä niin paljon.

Kyseinen pelaaja oli Aleksi ”allu” Jalli, joka on CS:GO-urallaan edustanut muun muassa kansainvälisesti menestyneitä Ninjas in Pyjamas- ja FaZe Clan -joukkueita. Nykyisin Jalli pelaa ENCEssä.

– Sitten allu vaan pelasi ja teki duunia. Nyt jokainen voi katsoa missä hän on ja missä muut on. Niin yksinkertaista se on.