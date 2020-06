Rajapyykki saavutettu: Esports tulee Urheilumuseoon

Syksyllä avautuvassa uudistuneessa Urheilumuseossa on edustettuna myös esports eli kilpapelaaminen.

Olympiastadionilla sijaitseva Urheilumuseo avaa ovensa jälleen syksyllä. Kokoelmiin on haalittu stadionin remontin aikana hiihtokuningas Veikko Hakulisen komea palkintokokoelma, mutta myös hieman hiihtoa uudemman lajin muistoesineitä.

Urheilumuseossa voi syksyllä bongata ensimmäistä kertaa myös esports-historiaan liittyviä esineitä, joskin kaikki lahjoitetut tavarat eivät päädy näytille asti.

Museosta löytyy esimerkiksi Dota 2:n kaksinkertaisen maailmanmestarin Jesse ”JerAx” Vainikan vanha pelipaita sekä hiirimatto. Vainikka on yksi maailman menestyneimmistä ja eniten tienanneista kilpapelaajista.

Myös Suomen tunnetuin esports-organisaatio ENCE on lahjoittanut tavaraa museoon. Näytillä on esimerkiksi ENCEn markkinointipäällikön ja entisen Counter-Strike-ammattilaisen Joona ”natu” Leppäsen vuonna 2001 voittama pronssimitali WCG-kisoista. CS-legenda ja ENCEn tähtinimi Aleksi ”allu” Jalli on puolestaan lahjoittanut museolle Katowice 2019 -major-turnauksessa käyttämänsä pelipaidan.

StarCraft II:n vuoden 2018 maailmanmestari ja pelin kaikkien aikojen pelaaja Joona ”Serral” Sotala puolestaan on kiikuttanut museoon vanhat pelikuulokkeensa, näppäimistönsä, hiiren, ensimmäisen ENCE-paitansa vuodelta 2013 sekä mYinsanity-joukkueen pelipaidan. Nykyisin ENCEä edustava Sotala pelasi sveitsiläisorganisaatiossa vuosina 2014–16.

Leppänen kertoo IS:lle ENCEn lahjoittaneen myös useita muita tuotteita, joita ei näy kuvissa. Leppänen itse lahjoitti WCG-pronssimitalinsa lisäksi kunniakirjan samaisesta turnauksesta sekä WSVG 2007 -turnauksen kultamitalin.

ENCEn uusin pelipaita sekä vanha hiirimatto löytyvät myös museosta. Pelipaidasta löytyy nykyisten ENCE-pelaajien nimikirjoitukset ja hiirimaton on signeerannut vuoden 2018 pelaajat.

Suomi on yksi esportsin eli kilpapelaamisen menestyneimmistä maista. Suomesta tulee väkilukuun huomioiden laajalti eri pelien ammattilaisia. Kovassa kasvussa oleva laji on myös Suomessa alkanut hiljalleen näkymään enemmän pienen piirin ulkopuolelle, mistä myös Urheilumuseon teko puhuu puolestaan.

Pelipiireissä on jo pitkään väitelty, onko esports urheilua vai ei. Monet puhuvat lajin kohdalla mieluummin kilpapelaamisesta tai esportsista kuin e-urheilusta. Vainikka on yksi monista ammattilaisista, joka ei mielellään puhu pelaamisen kohdalla urheilusta.