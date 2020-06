Uusi Pokémon-kännykkäpeli oli todellinen yllätys – fanit repivät pelihousunsa välittömästi

Pokémon suuntaa taas Nintendo Switchille ja mobiililaitteille, mutta peligenre on kaikkea muuta kuin äänekkäimpien fanien mieleen.

Pokémon-pelisarjan uusin osa esiteltiin keskiviikkoiltana. Pokémon Unite on Switchille ja mobiilialustoille (Android/iOS) julkaistava ilmainen taisteluareenapeli (MOBA), jossa kilpailee vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta.

Vielä ei ole tietoa milloin Pokémon Unite on tarkoitus julkaista, mutta Switch- ja mobiilipelaajat voivat pelata keskenään. Ilmaispelissä uskotaan olevan mukana mikromaksut mukana tavalla tai toisella.

Pelin alussa jokainen pelaaja valitsee itselleen oman Pokémon-hahmon. Ottelun edetessä Pokémonia kehitetään, jotta saadaan käyttöön uusia kykyjä ja iskuja. Trailerin perusteella Pokémon myös kehittyy taitotason kasvaessa – Charmanderista tulee ensin Charmeleon ja lopuksi Charizard.

Pelissä molemmat joukkueet rakentavat joukkueet valitsemalla viisi toisistaan kyvyiltään poikkeavaa hahmoa. Kuvakaappaus trailerista.

Yleisesti MOBA-peleissä tarkoitus on tuhota vastustajan tukikohta tai suorittaa jokin tehtävä. Pokémon Uniten kohdalla molemmilla puolilla karttaa on viisi maalia, joiden avulla peli voitetaan jollain tavalla. Pelissä tarjolla olevien Pokémonien määrää ei ole myöskään kerrottu, mutta trailerin yhteydessä näytettiin 10 hahmoa.

Pokémon-fanit olivat tyrmistyneitä keskiviikon paljastuksesta. Youtubessa pelin traileri on saanut kirjoitushetkellä 19 000 yläpeukkuja, mutta alaääniä on 56 000 – lähes kolme kertaa enemmän. Somessa ja eri keskustelualustoilla julkistus on tyrmätty lähes täysin.

Monet kritisoivat pelin olevan kaikkea muuta kuin mitä Pokémon-pelien kuuluisi olla. Eniten on arvosteltu pelin takana olevia firmoja. Pelin on kehittänyt TiMi Studios, jonka omistaa kiinalainen Tencent Games.

Tencentin ja TiMin viime vuosien mobiilipelihittejä ovat muun muassa Call of Duty Mobile sekä Pokémon Uniten tavoin MOBA-kategoriaan kuuluvat Arena of Valor ja Honor of Kings. Tencentiä on kritisoitu viime vuosina runsaasti peleissä olevista mikromaksuista sekä yhteyksistä Kiinan hallitukseen.

Tältä näyttää Pokémon Uniten ensimmäinen, MOBA-pelien tapaan jopa mahdollisesti ainoa, pelikenttä. Kuvakaappaus trailerista.

Voisiko Pokémon Unite olla seuraava kilpapelihitti? Mobiilipelit eivät ole vielä länsimaissa nousseet esports-katsojien suosikeiksi, vaikka pelaajamäärät ovat suuret ja turnauksissa liikkuu rahaa jopa miljoonia.

MOBA-pelit, kuten pc:llä pelattava League of Legends ja Dota 2, ovat kilpapelaamisen suurimpia peligenrejä räiskintöjen ohella. Nintendo on suhtautunut nihkeästi kilpapelaamiseen, mutta Tencent omistaa muun muassa Riot Gamesin, joka on LoLin julkaisija.

Pokémon-brändi yhdistettynä kasvussa olevaan mobiilipelaamiseen ja MOBA-genreen on yhdistelmä, jonka potentiaalia Tencent varmasti miettii.