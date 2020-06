David Beckhamilta yllättävä ilmoitus: Lähti mukaan esportsiin

David Beckham on uuden esports-organisaation osaomistaja.

David Beckham on viimeisin esportsiin sijoittanut huippujulkkis.

Entinen jalkapalloilija David Beckham, 45, on lähtenyt uuden esports-organisaatio Guild Esportsin osaomistajaksi. Beckham kertoi asiasta Instagram-tilillään, jolla on 63,2 miljoonaa seuraajaa.

Brittiorganisaation johdossa on Carleton Curtis, joka on aiemmin toiminut esports-vastaavana pelijulkaisija Activision Blizzardilla ja energiajuomajätti Red Bullilla. Guildin ensimmäinen joukkue debytoi loppuvuodesta. Tiimi kilpailee alkuun Rocket Leaguessa, FIFA-pelisarjassa sekä Fortnitessa.

Guildin ydinidea on löytää lahjakkaita pelaajia, joita autetaan ”kaikin tavoin nousemaan seuraavalle tasolle”. Tiedotteen mukaan perinteisen urheilun akatemiamalli halutaan tuoda entistä vahvemmin osaksi myös esportsia.

Beckhamille projekti on ensimmäinen esportsin eli kilpapelaamisen parissa. Perinteisen urheilun puolella Beckham on yksi MLS-jalkapallosarjassa kilpailevan Inter Miami CF -joukkueen osaomistajista.

Beckham kertoo lähteneensä mukaan projektiin, koska se tarjoaa hänelle erinomaisen tilaisuuden hyödyntää vuosien aikana urheilumaailmasta kertynyttä kokemusta esportsin kasvua ja tulevaisuutta hyödyntämään.

– Läpi urani olen ollut onnekas saadessani työskennellä eri lajien huippupelaajien kanssa. Olen nähnyt, mitä intohimoa ja omistautumista se vaatii. Tiedän samaa päättäväisyyttä olevan esports-ammattilaisilla, joiden auttamisessa meillä on selvä visio Guildilla, Beckham kommentoi tiedotteessa.

Guildin brändiä on ollut luomassa lontoolainen Fergus Purcell, joka on luonut muun muassa tunnetun skeittibrändi Palacen ilmeen. Purcell on tehnyt yhteistyötä myös Marc Jacobsin, Paul Smithin ja Alexander McQueenin kanssa.

Esports, josta puhutaan myös kilpapelaamisena ja e-urheiluna, on tietokonetta, mobiililaitetta tai pelikonsolia hyödyntävää kilpailullista pelaamista. Monet esportsin parissa toimivat vierastavat keskustelua siitä, puhutaanko lajin kohdalla urheilusta vai ei.

Laji kasvaa nopeaa vauhtia maailmalla. Sen maailmanlaajuinen liikevaihto on vuositasolla noin miljardi dollaria, mutta kehitys on nopeaa. Kasvun uskotaan jatkuvan vuosia, kun pelaaminen yleistyy ja mobiilipelien kilpapuoli lähtee toden teolla lentoon.

Suosituimpia kilpapelejä ovat tällä hetkellä League of Legends, Counter-Strike ja Dota 2. Kilpaa pelataan myös esimerkiksi erilaisissa tappelu-, ajo- ja strategiapeleissä.

Monet julkkikset tai suuret urheiluseurat – kuten Drake, Will Smith ja Paris Saint-Germain – ovat sijoittaneet joukkueisiin tai hankkineet oman. NBA-seura Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban on puolestaan todennut tiimin hankkimisen olevan huonoa bisnestä.