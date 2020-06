ENCE, Aleksib ja zehN aloittavat major-karsinnat – näin näet pelit suorana suomeksi

Aleksi ”allu” Jallin tähdittämä ENCE on mukana cs_summit 6 -turnauksessa.

Counter-Striken uudistuneen major-karsintasarjan toinen turnaus alkaa keskiviikkona. Suomalaisväriä on kolmessa joukkueessa.

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn ESL One Rio Major -arvoturnauksen toinen karsintaturnaus alkaa tänään keskiviikkona. Cs_summit 6 -turnauksen Euroopan-osiossa kilpailee 16 joukkuetta.

Maailman huippunimien G2:n, Vitalityn, FaZen, Fnaticin ja Mousesportsin lisäksi kullanarvoisista pisteistä pelaavat suomalaisjoukkue ENCE, Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT sekä Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG.

ENCE ja GODSENT saivat suoran kutsun, mutta OG nousi mukaan karsinnoista, joissa HAVU tippui heti ensimmäisellä kierroksella. Otto ”ottoNd” Sihvon edustama c0ntact Gaming hävisi karsintojen viimeisen ratkaisevan karsintaottelun Fnaticille myöhään keskiviikkona.

Puolitoista viikkoa kestävä turnaus alkaa lohkovaiheella. GODSENTin kanssa A-lohkossa pelaavat nimekkäät G2, Mousesports ja Fnatic. ENCE saa vastaansa C-lohkossa Ninjas in Pyjamasin, Heroicin ja x6tencen. OG:n vastustajat D-lohkossa ovat FaZe, BIG ja Heretics.

Suomalaista ensimmäisenä pääsee pelaamaan Linjala, kun GODSENT kohtaa Mousesportsin keskiviikkona kello 16. ENCE kohtaa Heroicin torstaina kello 16. OG haastaa Hereticsin muutama tunti myöhemmin kello 19. Avauskierroksella häviävät pelaavat seuraavan kerran perjantaina ja voittajat lauantaina. Ratkaisevat viimeiset lohko-ottelut pelataan sunnuntaina.

Suora lähetys suomeksi (jos lähetys ei näy alla, katso sitä täältä):

Lohkovaiheen päätteeksi jokaisen lohkon kaksi parasta jatkaa pudotuspeleihin. Jatkoon etenee kahdella voitolla pelien päättyessä kahteen tappioon. Kolmanneksi sijoittuneet pelaavat sijat 9–12 ratkaisevat lisäottelut, lohkojumbot jakavat sijat 13–16.

Pudotuspelit pelataan kaksiosaisella ottelukaaviolla, jossa turnausmatka päättyy toiseen häviöön. Kaikki ottelut pelataan paras kolmesta -sarjoina lukuun ottamatta finaalia, joka on paras viidestä.

Cs_summit 6 on osa Valven major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Summit on karsintasarjan toinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen. ENCE on pisteissä tällä hetkellä neljäntenä ja kiinni kisapaikassa.

Kahden miljoonan dollarin ESL One Rio Major -arvoturnaus on tarkoitus järjestää marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. Monet uskovat majorin siirtyvän vielä syksystä ensi kevääseen.