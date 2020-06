Microsoftin flopannut pelipalvelu suljetaan – striimitähdet kieltäytyivät Facebookin miljoonatarjouksista

Twitchin ja YouTuben kilpailija Mixer suljetaan, kun Microsoft keskittyy jatkossa entistä enemmän yhteistyöhön Facebookin kanssa. Kaksi striimitähteä kuittasi Mixeriltä hurjat summat, mutta eivät tarttunut Facebookin miljoonadiileihin.

Microsoftin omistama pelilähetyksiin keskittyvä suoratoistopalvelu Mixer lopetetaan. Asiasta ilmoitettiin yllättäen myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.

Lopettamispäätöstä koskevan blogikirjoituksen mukaan Microsoft ja Facebook tekevät jatkossa enemmän yhteistyötä, joten Facebook Gaming -palvelu on tulevaisuutta ajatellen ”parempi sekä yritykselle että Mixer-yhteisön jäsenille”. Mixer tarjoaa nykyisille kumppaneilleen mahdollisuuden siirtyä vastaavin ominaisuuksin Facebookin pelipalveluun.

Flopiksi jäänyt suoratoistopalvelu ehti toimia reilut kolme vuotta Mixer-nimellä. Sitä aiemmin palvelu oli nimeltään Beam. Twitchin ja YouTuben kilpailijaksi kaavailtu Mixer jäi todella kauas molempien suosiosta, vaikka Microsoft upotti palveluun kymmeniä, ellei jopa satoja miljoonia dollareita.

Viime vuoden lopulla Mixer teki rahakkaat yksinoikeussopimukset striimitähtien Tyler ”Ninja” Blevinsin ja Michael ”Shroud” Grzesiekin kanssa. Eri väitteiden mukaan Blevinsin sopimuksen arvo oli 30 miljoonaa dollaria ja Grzesiekin 10 miljoonaa.

Edes striimitähtien hankinta ei nostanut Mixerin suosiota kjuuri lainkaan. Molempien katsojaluvut romahtivat verrattuna Twitchiin, jonka kautta he nousivat tunnetuiksi nimiksi.

Mixerin lopettamisen seurauksena Blevins ja Grzesiek ovat taas vapaita striimaamaan missä tahansa tai tekemään uudet rahakkaat sopimukset. Monet ovatkin todenneet kaksikon tehneen kaikkien aikojen sopimukset, sillä yksinoikeuksista maksetut summat oli maksettu ennakkoon.

Tunnetun esports-toimittaja Rod ”Slasher” Breslaun mukaan Facebook Gaming tarjosi striimitähdille sopimuksia, joista he olisivat netonneet lähes tuplasti mitä Mixer maksoi yksinoikeuksista viime vuonna. Breslaun mukaan sekä Blevins että Grzesiek kieltäytyivät sopimuksista. Kumpikaan striimaaja ei ole vielä kertonut, mitä aikoo tulevaisuudessa, mutta Blevins on jo päivittänyt Twitch-kanavaansa.

Pelien suoratoistaminen on nykyisin – ja erityisesti koronan aikana – supersuosittua. Amazonin omistama Twitch on markkinajohtaja, mutta Googlen YouTube on kova haastaja.