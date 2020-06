Yhdistyspomo paljasti huippuliigan keskiansiot – lähes nelinkertaiset 3 vuoden takaiseen

LCS on Pohjois-Amerikan suurin kilpasarja League of Legends -pelissä.

LoL-ammattilaiset tienaavat hurjia summia, mutta yksittäiset jättisopimukset nostavat keskipalkkaa roimasti.

League of Legends -pelin Pohjois-Amerikan kovimmassa kilpasarjassa pelaavat ammattilaiset tienaavat hurjia summia, kertoo LCS-liigan pelaajayhdistys NALCS PA.

Pelaajayhdistyksen vastaavan johtajan Hal Biagasin mukaan pelaajien keskimääräinen palkka on 410 000 dollaria vuodessa. Biagas kertoi asiasta Essential Esports -keskusteluohjelmassa, jossa hän oli vieraana.

Biagasin paljastama summa on huomattavasti enemmän kuin 2017, jolloin pelaajien keskipalkka oli 105 000 dollaria. LCS on kuitenkin siirtynyt tässä välissä suljettuun franchise-malliin, mikä on vaikuttanut palkkoihin.

Huomattavaa on, että LCS-pelaajien mediaanipalkkoja ei ole kerrottu kumpanakaan vuonna. Näin ollen muutamat rahakkaat jättisopimukset, kuten Seo ”Huni” Seung-hoonin ja Jung ”Impact” Eon-yeongin huhutut miljoonasopimukset, vääristävät liigapelaajien todellista keskimääräistä tulotasoa.

LCS-sarjassa kilpailee kymmenen joukkuetta, joiden kokoonpanoissa on 5–8 pelaajaa. LoL on maailman suosituin kilpapeli, joka on todella suosittu erityisesti Aasiassa. Parhaimmat joukkueet tulevat Aasian lisäksi Euroopasta.