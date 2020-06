”Korkea riski, korkea tuotto” – huipputiimi rynnii ensimmäisten joukossa uuteen hittiräiskintään

Carlos ”ocelote” Rodriguezin perustama G2 Esports on yksi esportsin suurimmista organisaatioista.

G2 Esports on satsannut nopeasti Valorantiin järjestämällä omia turnauksia ja aloittamalla joukkueen rakennuksen. Maailmanmestariksi tähtäävä G2 toivoo myös muiden suurjoukkueiden innostuvan entistä enemmän pelistä.

Esportsin menestyneimpiin organisaatioihin viime vuonna kuulunut saksalainen G2 uskoo vahvasti kesäkuussa julkaistun Valorantin potentiaaliin.

G2 on järjestänyt pelissä jo useamman oman turnauksen ja Valorant-joukkueen kapteeniksi palkattiin hiljattain espanjalainen Oscar ”Mixwell” Cañellas, joka pelasi useamman vuoden ammatikseen Counter-Strikea.

Forbesin haastattelussa G2:n perustaja, espanjalainen Carlos ”ocelote” Rodriguez, kertoo organisaation lähteneen ryminällä peliin, koska G2 haluaa olla mukana määrittämässä esportsin tulevaisuutta. Rodriguezin sanoo Valorantin olevan erinomainen kilpatitteli, joka istuu erinomaisesti G2:n suunnitelmiin.

Rodriguez toivoo G2:n toimivan esimerkkinä muille isoille organisaatioille, joiden hän toivoo hankkivan joukkueen tulevaisuudessa. Näin saadaan yhdessä rakennettua hyvä kilpaympäristö kesäkuussa julkaistulle pelille, jonka esports-suunnitelmista ei tiedetä vielä sen tarkemmin.

– Korkea riski, korkea tuotto, Rodriguez summasi tilanteen Forbesille.

Valorantin julkaisija on Riot Games, joka tunnetaan maailman suosituimmasta kilpapelistä League of Legendsistä. Riot ei ole toistaiseksi julkistanut megaturnauksia pelille, mutta tästä huolimatta useat isot nimet erityisesti Pohjois-Amerikassa ovat innostuneet Valorantista. Suomessa tiimit suhtautuvat vielä varoen.

Valorantissa erinomaisesti aloittaneen Cañellasin tulevat tiimikaverit selviävät Rodriguezin mukaan tulevina viikkoina. Espanjalainen tiimipomo on aiemmin kuvailut peliä ”täydelliseksi” ja todennut G2:n olevan tuleva maailmanmestari.

– Se on todella hyvin suunniteltu, kaikki toimii sujuvasti, eikä siinä ole mitään ylimääräistä. Peli voi alkuun vaikuttaa liian monimutkaiselta, mutta se on oikeasti todella yksinkertainen. Tämä tekee pelistä todella syvällisen, espanjalainen kehui Valorantia keväällä Sky Sportsille.

G2 on tällä hetkellä Counter-Striken maailmanlistan ykkösnimi. Organisaatio on lisäksi menestynyt erinomaisesti esimerkiksi LoLissa, Rocket Leaguessa ja Rainbow Six: Siegessä.