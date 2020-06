Nolosta mokasta meemihitti, kiusaantuneella kättelyllä televisioon... – 6 videota, joita katsoessa ei voi kuin nauraa

G2-pelaajien kustannuksella on meemeilty runsaasti, kun joukkue unohti purkaa pommin. Nicolai ”device” Reedtzin (oikealla) ilme, joka tuli kun hän huomasi mestaruuspokaalin olevan rikki, on niin ikään meemikamaa.

Tiukoissa tilanteissa sattuu kommelluksia, joista osa jää elämään internetissä. IS koosti yhteen muutaman tunnetun esports-tilanteen, jotka kaikki eivät ole kuitenkaan suoraan pelikentiltä.

Jos joku kilpalaji on internetin ikioma, se on esports. Pelin henkeen kuuluu myös se, että pelaajia ja näiden suorituksia kohdellaan internetin sääntöjen mukaisesti. Niin onnistumisia kuin epäonnistumisia.

Tällä tavoin syntyvät legendat, meemit ja lentävät lauseet. Osasta on tullut osa pelaajien ja joukkueiden brändiä hyvässä, osan kanssa taas näiden on vain opittava elämään. On aika perehtyä muutamiin erikoisimmista hetkistä kilpatilanteissa ja pelien ulkopuolella.

1. G2 unohtaa purkaa pommin – teki myöhemmin opetusvideon

Viimeisen vuoden kenties tunnetuin naurunaihe on ollut G2 Esports -organisaation Counter-Strike-joukkueelle sattunut tilanne elo–syyskuussa 2019 pelatun major-arvoturnauksen lohkovaiheessa.

Nuke-kartassa sattuneessa tilanteessa G2 pelasi poliiseina, mutta unohti 7–15-tilanteessa purkaa pommin. G2:lla oli tilanteen sattuessa elossa neljä pelaajaa ja vieläpä reilusti aikaa, mutta pelaajat tajusivat emämokan liian myöhään. Pommin räjähdys takasi Astralikselle voiton ottelusta.

Pommiin liittyvät meemit ovat olleet mokan jälkeen hyvin vahva osa meemitiiminäkin tunnetun G2:n sosiaalisen median toimintaa. Pommin purkamiseen liittyvissä keskusteluissa viitataan helposti G2:n legendaariseen mokaan.

G2 koosti hiljattain yhteen suurimmat pommeihin liittyvät mokansa: Astralis-tilanne alkaa 25 sekunnin kohdalla alla olevalla videolla. Tilanteeseen liittyen tiimi on tehnyt myös opetusvideon, joka löytyy koostevideon alapuolelta.

2. Voitto meni sivu suun, kun pelaaja aloitti juhlinnan liian aikaisin

Tappelupelien ykköstapahtumassa EVOssa on nähty vuosien varrella mitä erikoisempia tapahtumia. Yksi tunnetuimmista hetkistä on vuodelta 2015, jolloin Guilty Gear: Xrd -SIGN- -pelaaja Ryuichi ”Woshige” Shigeno alkoi juhlia voittoa ennenaikaisesti.

1–1-tasatilanteessa Kenichi ”Ogawazato” Ogawaa vastaan Shigeno luuli voittavansa ottelun, mutta ei tajunnut peliä olevan vielä erä jäljellä. Shigenon aloittaessa voiton ennenaikaisen juhlinnan, Ogawa käytti tilanteen hyödyksi ja aloitti iskusarjan, jolla hän vei lopulta ottelun 2–1. Juontajat sekä yleisö olivat ymmällään tapahtuneesta. Ottelun päätteeksi Shigeno nauraa tapahtuneelle, kun Ogawa juhlii voittoa villisti taustalla.

3. Promovideo piinaa vielä vuosienkin jälkeen

Maailman tunnetuimpiin nimiin lukeutuva Fnatic teki maaliskuussa 2015 kenties organisaation historian suurimman virheen lataamalla Youtubeen vajaan kaksiminuuttisen promovideon uudesta CS-joukkueestaan.

Videolla joukkueen pelaajat esittävät ”kovia jätkiä” kameralle – erittäin tönkösti. Yhtä videon tunnetuimmista kohdista tähdittää Robin ”Flusha” Rönnquist, jonka päänpudistuksesta tuli varsinainen kestosuosikkimeemi.

Video sai sen verran tylyn vastaanoton esimerkiksi Redditissä, että Fnatic on itse poistanut alkuperäisen videon sekä siihen liittyvät viittaukset. Youtubesta löytyy kuitenkin useita kopioita videoista. Yhtä kopioista on katsottu lähes miljoona kertaa.

4. CS-tähti yritti tyylikästä lopetusta – kostautui pahemman kerran

Aleksandr ”s1mple” Kostylieviä pidetään maailman parhaana CS-pelaajana. Ukrainalaisnuori on tunnettu näyttävistä peliesityksistä, mutta aina kaikki ei mene ihan suunnitellusti.

Kostylievin yksi suurimmista virheistä sattui ESL One Cologne 2019 -turnauksessa, jossa Na`Vi kohtasi lohkovaiheen aikana Team Liquidin. Kostyliev yritti ensimmäisen kartan aikana 15–11-tilanteessa puukottaa Nick ”nitr0” Cannellan, joka oli yksin kolmea vastaan. Cannella selvisi tilanteesta elossa ja voitti vielä kierroksen kahta jäljellä olevaa Na`Vi-pelaajaa vastaan.

Kierrosvoitosta uutta virtaa saanut Liquid venytti kartan jatkoajalle, jonka se voitti lopulta. Na`Vi voitti seuraavan kartan, mutta hävisi kolmannen. Mikäli Kostyliev olisi puukon sijaan käyttänyt asetta, olisi sarja voinut päättyä Na`Ville 2–0.

5. Kättelemisellä televisioon ja nettihitiksi

Yhdysvaltalaisen ex-ammattilaisen Brandon ”A_Seagull” Larnedin kiusallinen kättely haastattelijan kanssa Overwatch-pelin jättiturnauksessa vuonna 2016 päätyi televisioon asti. Tv-isäntä Jimmy Fallon piikitteli ohjelmassa Larnedia tilanteesta.

Toinen tunnettu kättelytapaus koskee ruotsalaisen Fnatic-joukkueen CS-pelaajaa Freddy ”KRiMZ” Johanssonia. Ruotsalainen ei ollut aivan parhaimmillaan ESWC 2014 -turnauksen voittoisan finaalin jälkihaastattelussa, jossa kättelyä haittasi kädessä ollut mikrofoni. Video on kerännyt Youtubessa jo lähes miljoona näyttökertaa.

6. Tähtipelaaja tyrmistyi rikkinäisestä pokaalista

Palkintoseremonioissa on sattunut ja tapahtunut vaikka mitä vuosien aikana. Rikkinäisten palkintojen kanssa on joutunut juhlimaan muun muassa CS:n ykköstiimi Astralis.

Astralis voitti viime elokuussa Berliinissä pelatun CS:n major-arvoturnauksen jo kolmannen kerran peräkkäin. Voiton jälkeen tähtinimi Nicolai ”dev1ce” Reedtz nosti pokaalia, jonka pohja oli kuitenkin irronnut. Reedtzin tyrmistynyt ilme on päätynyt lukuisiin meemeihin.