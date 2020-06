Hurja vedonlyöntiryntäys – esports kiinnostaa Veikkauksen asiakkaita

League of Legends on maailman suosituin kilpapeli.

Esports on kiinnostanut tänä vuonna Veikkauksen asiakkaita, mutta edes koronan aikana se ei noussut suosituimmaksi lajiksi.

Esportsin on nähty olleen koronapandemian harvoja voittajia, koska turnauksia on pystytty pelaamaan pienin muutoksin ja moni uusi katsoja on löytänyt tiensä ruudun ääreen pitkin kevättä. Katsojalukujen lisäksi myös vedonlyöntipuoli on kasvanut roimasti, kuten IS kirjoitti viime viikolla.

Veikkauksella esportsista vastaa tuotekehitysasiantuntija Jani Karjalainen, joka kertoo maalis–toukokuun menneen hyvin esportsin osalta. Perinteisen urheilun pysähdyttyä käytännössä kokonaan maaliskuun puolivälissä esports-asiakkaita oli alkuvuoteen verrattuna parhaimmillaan lähes nelinkertaisesti.

Pahimpana korona-aikana esportsin liikevaihto kasvoi Veikkauksella yli kolminkertaiseksi. Viikolla 17 kolmannes asiakkaista pelasi esports-kohteita, mutta viikolla 23 eli kesäkuun alussa vastaava osuus oli enää noin 12 prosenttia.

Viime keväänä ENCEn hurjan, hopeaan päättyneen major-turnauslennon aikana tehty kävijäennätys meni myös uusiksi koronan aikana viikolla 12 (16.–22.3.).

Esports-turnaukset keräävät nykyisin paikan päälle jopa kymmeniä tuhansia katsojia.

Urheilumaailma on viime viikkoina palautunut hiljalleen kohti normaalia. Tämä vaikuttaa myös esportsin suosioon suomalaisveikkaajien keskuudessa. Esports on nykyisin kiinteäkertoimisen vedonlyönnin neljänneksi suurin laji jalkapallon, jääkiekon ja tenniksen jälkeen.

– Bundesliigan palattua viikkoasiakasmäärä on ollut noin kaksinkertainen koronaa edeltävään aikaan. Muiden eurofutissarjojen palatessa pudotusta tapahtuu vielä, mutta uskoisimme, että taso tulee jäämään lähtötilannetta korkeammalle, Karjalainen sanoo.

Mikä ihmeen esports?

Esports, josta puhutaan myös kilpapelaamisena ja e-urheiluna, on tietokonetta, mobiililaitetta tai pelikonsolia hyödyntävää kilpailullista pelaamista. Monet esportsin parissa toimivat vierastavat keskustelua siitä, puhutaanko lajin kohdalla urheilusta vai ei.

Laji kasvaa nopeaa vauhtia maailmalla. Sen maailmanlaajuinen liikevaihto on vuositasolla noin miljardi dollaria, mutta kehitys on nopeaa. Kasvun uskotaan jatkuvan vuosia, kun pelaaminen yleistyy entistä enemmän ja mobiilipelien kilpapuoli lähtee toden teolla lentoon.

Suosituimpia kilpapelejä ovat tällä hetkellä League of Legends, Counter-Strike ja Dota 2. Kilpaa pelataan myös esimerkiksi erilaisissa tappelu-, ajo- ja strategiapeleissä.

Monet julkkikset tai suuret urheiluseurat – kuten Drake, Will Smith ja Paris Saint-Germain – ovat sijoittaneet joukkueisiin tai hankkineet oman. NBA-seura Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban on puolestaan todennut tiimin hankkimisen olevan huonoa bisnestä.

G2 Esports -joukkueen faneja League of Legendsin vuoden 2019 MM-kisoissa.

Esports kiinnostaa urheiluseuroja, julkkiksia ja suuria kansainvälisiä yrityksiä, koska se tavoittaa nuoret tehokkaasti. Esimerkkinä Sponsor Insight -tutkimusyritys kertoi vuonna 2019 esportsin olevan 18–29-vuotiaiden miesten ikäluokassa kiinnostavin laji.

Arvokkaimpien joukkueiden arvo on Forbesin mukaan jopa 400 miljoonaa dollaria, mutta väitettä on kyseenalaistettu, koska joukkueiden liikevaihdot ovat vielä kaukana tästä. Suomen tunnetuimman pelijoukkueen ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoi kesällä 2019 organisaation arvon olevan ”jossain 5–50 miljoonan euron välillä”.

Koronan taloudelliset vaikutukset ovat iskeneet myös esportsiin. Monet sarjat on jouduttu perumaan kokonaan tai siirtämään nettiin, mikä on vaikuttanut muun muassa joukkueiden käytettävissä oleviin mainostapoihin. Korona vaikutti esimerkiksi Rähinä Recordsin esports-projektin suunnitelmiin hyvin merkittävästi.

