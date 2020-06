Tunnettu CS-huijari löysi uran Los Angelesista – poseeraa nyt luksusautojen kanssa

Hovik Tovmassianin eli ”KQLY” nimisen CS-pelaajan ura päättyi vuonna 2014 huijausskandaaliin. Nyt hän työskentelee luksusautoja vuokraavassa yrityksessä Los Angelesissa.

Counter-Strike-videopelin yksi tunnetuimmista huijareista on 29-vuotias Hovik ”KQLY” Tovmassian. Ranskalaispelaaja sai elinikäisen pelikiellon pelin ykkösturnauksiin vuonna 2014.

Pelaaja sai pelikiellon huijaamisesta, jonka hän on myöntänyt julkisesti. Hän kuitenkin kiisti käyttäneensä hänelle lähetettyä huijausohjelmaa harjoituksissa tai kilpaottelussa. Tovmassianin ammattilaisura päättyi skandaaliin, vaikka hän palasi vielä pelikentille keväällä 2017. Huipputasolle hän ei kuitenkaan enää päässyt.

Armenialaissyntyinen pelaajana tunnettiin tarkkuuskivääripelaajana. Pelikiellon saadessaan hän edusti Titan-huippujoukkuetta, joka menetti tapahtuman seurauksena paikan seuraavasta major-turnauksesta. Urallaan hän edusti lisäksi Clan Mysticiä ja Team LDLC:tä, jonka kanssa hän ylsi välieriin ESL One Cologne Major 2014 -arvoturnauksessa.

Tovmassian muistetaan erityisesti alla olevasta tilanteesta, jossa hän voittaa major-ottelun joukkueelleen hyppylaukauksella. Monet uskovat pelaajan huijanneen myös ammattilaisotteluissa, mutta väitteiden tueksi ei ole mitään todisteita.

Peliuran päättymisen jälkeen Tovmassian on luonut uraa Los Angelessisa. Hän työskentelee luksusautoja vuokraavassa yrityksessä. Työt hän on aloittanut sometilien päivitysten mukaan syksyllä 2019.

Tovmassian on säännöllisesti jakanut kuvia Instagramissa ja Twitterissä toinen toistaan hienommista autoista, joiden parissa hän työskentelee: On Ferraria, erilaisia Lamborghineja, Porscheja ja Rolls Roycea. Profiilikuvassaan mies on Bentleyn ratissa.

Instagramin Tarinat-osiossa Tovmassian on jakanut viime viikkoina videoita, joissa hän ajaa esimerkiksi Lamborghini Avaetadoria ja Dodge SRT:tä. Tovmassian on nykyisen työnsä kautta päässyt käsiksi kalliisiin autoihin, joista hän pystyi vain haaveilemaan CS-urallaan.

Tovmassian ajelee useasti Ferrareilla.

Tovmassian on useasti kuvannut ajamiaan autoja liikenteessä.

Tovmassianin edustama firma on vuokrannut autoja muun muassa räppäri Rich the Kidille ja DaBabyllen, jonka uusi kappale Rockstar (ft. Roddy Ricch) on tällä hetkellä Billboard The Hot 100 -listan ykkönen. Twitterissä hän on jakanut Migos-räppäri Quavon kanssa otetun yhteiskuvan.