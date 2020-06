Kaikki suomalaiset ulkona EPL-karsinnoista – ensin Aleksib, nyt HAVU ja zehN

HAVU ja Jesse ”zehN” Linjalan GODSENT jakoivat 5.–6. sijan. Karsinnan kaksi parasta saa paikan himoittuun CS-liigaan.

Suomalaisten Counter-Strike-pelaajien matka parhaillaan pelattavassa ESL Pro League -sarjan 12. kauden karsinnoissa päättyi ennen ratkaisevia otteluita.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG putosi heti ensimmäisten joukossa hävittyään forZelle ja suomalaisjoukkue HAVUlle. OG oli karsintojen kärkinimiä, joten tulos oli suuri pettymys.

HAVUn pelit päättyivät tiistaina 0–2-lukemin Team Spiritiä vastaan. HAVU hävisi ylemmän kaavion avauskierroksella Virtus.prolle, mutta voitti OG:n lisäksi alemmassa kaaviossa Northin ennen Spirit-tappiota.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT putosi HAVUn tavoin tiistaina. GODSENT aloitti karsinnat ylemmässä kaaviossa voittamalla Northin 2–0, mutta hävisi heti perään forZelle 1–2. Alemmassa kaaviossa pelit päättyivät heti alkuun Virtus.prota vastaan. GODSENT hävisi sarjan kolmannen ja ratkaisevan kartan niukasti 14–16.

EPL-karsinnoissa pelataan kahdesta paikasta syksyllä alkavalle liigakaudelle. Ylemmän kaavion kautta toisen liigapaikan lunastaa BIG–forZe-ottelun voittaja. Ottelun häviäjä taistelee alemmassa kaaviossa viimeisestä paikasta Spirit–Virtus.pro-ottelun voittajaa vastaan kanssa.

ESL Pro League on CS:n suurin liiga, joka järjestetään kahdesti vuodessa. ENCE on yksi liigan niin sanotuista kumppanuusjoukkueista, joten joukkueella on varma paikka sarjaan.