CS-lupaus Elias, 18, hakee pelijätiltä jättikorvauksia – näin yhtiö vastasi oikeudelle

Elias ”Jamppi” Olkkonen hakee oikeuden kautta pelikiellon purkua sekä jättikorvauksia. Osapuolet ovat asiasta täysin eri mieltä.

Counter-Strike-videopelin huippulupaus Elias ”Jamppi” Olkkonen nosti helmikuussa kanteen pelijulkaisija Valvea vastaan. 18-vuotias Olkkonen hakee pelijätiltä major-turnauskieltonsa poistamista sekä 268 092 euron korvauksia.

Valve vastasi Olkkosen kanteeseen toukokuun lopulla. Ilta-Sanomat on saanut nyt käsiinsä pelijulkaisijan vastauksen.

Vastauksessa Valve GmbH vastustaa Olkkosen kannetta kaikilta osin. Vastauksen mukaan Olkkonen on nostanut kanteen väärin perustein väärää yritystä vastaan.

Olkkonen on yrittänyt selvittää pelikieltoonsa liittyviä asioita Valve Corporationin kanssa, mutta kanne on nostettu konsernin toista yhtiötä, Valve GmbH:ta, vastaan. Vuonna 1996 perustetun Valve Corporationin kotipaikka on Yhdysvalloissa, sen tytäryhtiö Valve GmbH taas on perustettu Saksassa 2016.

Valve GmbH:n liiketoiminta liittyy elektroniikkalaitteiden valmistukseen eikä ohjelmistoon, vastauksessa sanotaan. Valve GmbH ei omista tai hallinnoi CS-peliä tai sen lisenssejä millään tavalla. Saksalaisyritystä ei ole ollut myöskään olemassa Olkkosen väitetyn rikkeen tapahtumahetkellä 2015, vastauksessa sanotaan.

Vastauksen mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei ole myöskään toimivaltainen käsittelemään asiaa, koska yrityksen kotipaikka on Saksassa, kyseessä ei ole kuluttajasopimusta koskeva asia, kantaja ei ole kuluttaja, eikä Valve GmbH harjoita kaupallista- tai elinkeinotoimintaa Suomessa.

Olkkonen pelaa tällä hetkellä ENCE-joukkueessa. Syksyllä major-pelikiellon tultua ilmi hänellä meni sivu suun OG-joukkueen tarjoama rahakas sopimus.

Valve GmbH toteaa Olkkosen reklamoineen käyttäjätunnuksen pelikiellosta vasta neljä vuotta tapahtuneen jälkeen. Lisäksi suomalaispelaaja hakee oikeutta kuluttajana, vaikka hän on ammattilainen, johon myös major-pelikiellon muutoshaku viittaa. Väitetystä markkina-aseman väärinkäytöstä ei ole myöskään esitetty todisteita kanteessa.

– Kantaja ei ole nostanut kannettaan kuluttajan ominaisuudessa. Vastaaja ei myöskään ole tarjonnut, myynyt tai markkinoinut kulutushyödykkeitä kantajalle, vastauksessa kirjoitetaan.

Olkkosen yli 250 000 euron vahingonkorvauspyyntö on myös aiheeton, vastauksessa todetaan. Yritys ei voi olla vastuussa siitä, ettei kolmas osapuoli (OG-joukkue) suostunut tekemään työsopimusta Olkkosen kanssa. Korvattavaa vahinkoa ei ole näin syntynyt.

– Käräjäoikeuden tulisikin jättää asia tutkimatta ennen kuin asiassa kertyy lisää oikeudenkäyntikuluja, Valve väittää.

Olkkosen asianajaja Hannu Kalkas kertoi viime viikolla IS:lle heidän jättävän lausuman asiasta maanantaina 15.6. Lausumaa ei kuitenkaan jätetty tuolloin, koska Olkkonen haki ja sai lisäaikaa vastaukselle. Uusi määräpäivä on nyt torstai 25.6.

”Jamppi” on yksi CS:n kuumimmista nimistä tällä hetkellä.

Olkkonen ei saa pelata Valven järjestämissä major-arvoturnauksissa, pelin arvostetuimmissa ja suurimmissa, koska häneen yhdistetyllä Steam-pelitunnuksella on jääty aikoinaan kiinni huijaamisesta. Olkkonen on kertonut ostaneensa tunnuksen kaverilleen ja kiistänyt huijaussyytteet.

Kanteessa kerrotaan 18-vuotiaan menettäneen rahakkaan tarjouksen pelikiellon takia. Hän hakee korvauksia yhteensä 268 092 euron edestä. Olkkonen teki huhtikuussa kaksivuotisen ammattilaissopimuksen ENCE-joukkueen kanssa.

Eliaksen isä Petri Olkkonen hoitaa tapausta poikansa puolesta. Pelaajan isä on kertonut pelikiellon kumoamisen olevan tärkeintä. Olkkosen asianajaja Hannu Kalkas ei kertonut viime viikolla IS:lle, miten toimitaan vahingonkorvausten osalta, jos Valve suostuisi perumaan pelikiellon jo ennen oikeuden päätöstä.

Suomalaispelaaja on yrittänyt neuvotella pelikiellostaan Valven kanssa viime syksystä alkaen. Pelijätti vastasi Olkkoselle muutaman kerran syksyllä, mutta lokakuun jälkeen yhteydenpito lakkasi. Olkkoset ehdottivat alkuvuodesta Valvelle välimiesmenettelyä Tukholmassa, mutta eivät saaneet vastausta. Valve ei ole vastannut Ilta-Sanomien kommenttipyyntöihin koskien tapausta.