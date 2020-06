CS:n maailmanlista täysin uusiksi – ENCE nousi neljä sijaa

CS-listan kärkeen nousi ensimmäistä kertaa G2, kun taas viime viikon ykkösnimi Na`Vi putosi peräti viisi sijaa. ENCE nousi takaisin 15 parhaan joukkoon.

HLTV:n ylläpitämä Counter-Striken maailmanlista on kokenut suuria muutoksia. Kärkikymmeniköstä peräti yhdeksän joukkuetta on noussut tai laskenut listalla.

Koronakevään takia turnauksia on pelattu alueittain, eikä kansainvälisesti. Tämä on vaikuttanut huomattavasti rankingiin. Netissä pelattujen turnausten tulokset ovat olleet paikoitellen hyvin yllättäviä. Lisäksi rankingiin on vaikuttanut edellisen suuren lan-turnauksen, maaliskuun alussa päättyneen IEM Katowicen, pisteiden arvon väheneminen.

Listan kärkeen on noussut ensimmäistä kertaa ranskalainen G2 Esports (+1 sija), jolla on kasassa 897 pistettä. Toisena on 783 pisteellä Fnatic (+1), jonka taakse ja vain kahdeksan pisteen päähän on noussut FaZe Clan (+4). Kärkiviisikkoon mahtuvat lisäksi FURIA (+4) ja Astralis (-1).

Viime viikon ykkösnimi Na`Vi (-5) on tippunut kuudenneksi menetettyään IEM Katowice -turnausvoitosta saatuja pisteitä. Seitsemäs on Liquid (-1), kahdeksas hurjan nousun tehnyt BIG (+16), yhdeksäs viime aikoina kompuroinut Mousesports (-4) ja kymmenes Vitality. BIG nousi voitettuaan sunnuntaina päättyneen DreamHack Masters -turnauksen Euroopan-osion kaatamalla finaalissa G2:n.

Tunnettu CS-selostaja Chad ”SPUNJ” Churchill on kyseenalaistanut nykyisen rankingin. Churchillin mukaan nettiturnausten perusteella ei ole selvää ykkösnimeä. Kommentin allekirjoittivat muun muassa suomalainen CS-kommentaattori Roope ”Robu” Leppänen ja rääväsuu Duncan ”Thorin” Shields.

Suomalaisista korkeimmalla on neljä sijaa noussut ENCE, joka on nyt sijalla 14. ENCEn pisteet on laskettu Elias ”Jamppi” Olkkosen kanssa. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG on nyt 21:s, Jesse ”zehN” Linjalan GODSENT 26:s ja HAVU 32:s. OG tippui yhden sijan, GODSENT neljä ja HAVU puolestaan nousi kolme.

HLTV:n maailmanlista päivittyy viikoittain maanantai-iltaisin. Listalla otetaan erityisesti huomioon viimeisen kahden kuukauden suoritukset. Lisäksi joukkueiden kaikki suoritukset viimeiseltä vuodelta on huomioitu, mutta mitä pidempi aika tuloksesta on, sitä vähemmän se tuo pisteitä. Pelaajavaihdokset rokottavat myös pisteitä.

