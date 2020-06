Esports-guru uutuuskirjassaan: Laji oli kuolla vuonna 2008 – kaksi asiaa nosti alan uuteen lentoon

Esportsilla menee nyt paremmin kuin koskaan, mutta reilut kymmenen vuotta sitten kaikki oli kaatua yhteen suureen projektiin. Paul Chalonerin uutuuskirja kertoo kaiken tietämisen arvoisen esportsista.

Esportsin arvostetuimpiin asiantuntijoihin kuuluva tv-kasvo Paul ”Redeye” Chaloner, 48, julkaisi toukokuun lopulla alaa koskevan kirjan, jossa hän kertoo omia kokemuksiaan ja jakaa näkemyksiään lajia koskien.

Yhdessä Ben Sillisin kanssa tehty 256-sivuinen teos on nimeltään This is esports (and How to Spell it): An Insider's Guide to the World of Pro Gaming, joka kääntyy vapaasti suomennettuna muotoon ”Tätä on esports (ja miten kirjoitat sen): Sisäpiirin opas kilpapelaamisen maailmaan”.

Kirja on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi, mikä on harmi, koska sisältö on erinomaista. Teosta voi kuvailla eräänlaiseksi ”esportsin pikaoppaaksi”, joka kertoo kaiken oleellisen lajin historiasta, tärkeimmistä peleistä, lajilegendoista, kohuista, asioista kulissien takaa, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Pelkkää ylistystä teos ei kuitenkaan ole. Kirjassa pureudutaan ja pohditaan myös moniin ajankohtaisiin aiheisiin: Miksi naisia on niin vähän ja mitä asialle voisi tehdä? Onko esportsilla käsissään kupla, jonka puhkeaminen tuhoaisi kaiken? Mitkä osa-alueet kasvavat tulevina vuosina?

48-vuotias brittilegenda on nähnyt lajin kasvun kellareista areenoille, kokenut suuria pettymyksiä, mutta uskonut aina esportsin tulevaisuuteen. Kirjan parasta antia ovatkin Chalonerin kokemukset ja havainnot, joita on upotettu onnistuneesti jokaiseen kappaleeseen.

Yksi tällainen tapaus on vuodelta 2001, jolloin Chaloner oli raahannut tietokoneensa iSeries-pelitapahtumaan. Unreal Tournamentia pelannut Chaloner huomasi jossain kohtaa viikonloppua ihmisjoukon marssivan kohti uloskäyntiä. Myöhemmin hän kuuli Counter-Strike-pelaajan jääneen kiinni huijaamisesta, jota alalla arvosteta. Huijari potkittiin ulos tapahtumasta, tietokone lensi perässä asvaltille ja vähemmän yllättäen hajosi iskusta. Chalonerin mukaan kyseessä ei ollut suuri turnaus, mutta tilanne osoitti miten vakavana asiana huijaamista on pidetty aina.

League of Legendsin vuoden 2018 MM-finaali kiinnosti Etelä-Koreassa. Stadionit ja areenat ovat alkaneet täyttyä viime vuosina entistä useammin.

Perinpohjaisesti käydään läpi myös jättiflopiksi osoittautunut CGS eli Championship Gaming Series, jota järjestettiin kaksi kautta vuosina 2007–08. Suurella rahalla amerikkalaiseen televisioon tehty liiga oli Chalonerin mukaan tuhota koko esportsin vuonna 2008, koska samaan aikaan jylläsi maailmanlaajuinen finanssikriisi. CGS-kuplan puhkeamisen seurauksena kaatui monta huippujoukkuetta, sponsorit ottivat etäisyyttä esportsiin ja useat pelit kärsivät suurella rahalla tehdystä tuotannosta.

Vain hetkeä myöhemmin kuitenkin kaikki muuttui kertaheitolla, kun suoratoistopalvelu Twitch aloitti ja StarCraft II -strategiapeli julkaistiin vuonna 2010. Chalonerin mukaan nämä kaksi asiaa pelastivat tilanteen ja loivat pohjan nykyiselle esportsin tilanteelle.

– Nykypäivänä näen Twitchin olevan vaihtoehto tv:lle kokonaisen sukupolven osalta. Sivuston lisääminen kirjanmerkkeihin on kuin tv:n ostaminen aikoinaan, Chaloner muotoilee Twitchiä koskevassa kappaleessa.

Chaloner myös muistuttaa kirjassa, kuinka uusi asia esports on. Hän oli itse jo täysi-ikäinen, kun nykymuotoinen kilpapelaaminen alkoi 90-luvulla. Tulevina vuosina on odotettavissa suuria muutoksia koko alaan.

– Kaikkiin urheilulajeihin verrattuna esports on ihan lapsi vielä, Chaloner toteaa kirjassa.

Kirja tarjoaa runsaasti mielenkiintoista, faktapohjaista tietoa niin alasta tietämättömille kuin konkareille. Epilogissa kirjailija toivoo lukijan löytävän uutta kunnioitusta kasvavaa viihdebisnestä kohtaan, mutta faniksi ei tarvitse kääntyä.