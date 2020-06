Vedonlyöjät löysivät uuden suosikin – siihen liittyy myös nuoren lajin massiivinen ongelma

League of Legends on maailman suosituin kilpapeli. Kuva vuoden 2019 MM-finaalista Pariisista.

Esports-vedonlyönnin uskotaan nousevan tänä vuonna jo yli 10 miljardiin dollariin, mutta erilaiset ottelumanipulaatiot ovat vakava ongelma lajin parissa.

Esportsista on puhuttu jo hetken aikaa tulevana viihdeteollisuuden kuninkaana, vaikka sinne on vielä pitkä matka. Tällä hetkellä esports on bisneksenä reilun miljardin dollarin arvoinen – jos ei huomioida vedonlyöntiä.

Vedonlyönnin puolella rahaa liikkuu nimittäin huomattavasti enemmän. New York Times on kirjoittanut laajan artikkelin koskien esports-vedonlyönnin kasvua viime vuosina ja erityisesti nyt korona-aikana.

Esports-vedonlyönnin uskotaan kasvavan koronan tuoman näkyvyyden takia tänä vuonna yli 10 miljardiin dollariin. Summa on vielä pieni verrattuna urheiluun, jossa liikkuu lähteistä riippuen vuositasolla 150–500 miljardia.

Koronakevään aikana monet suuret vedonlyöntisivustot ovat ottaneet esports-kohteet listoille, jos niitä ei jo aiemmin löytynyt. Siinä missä urheilumaailma pysähtyi lähes kokonaan kahdeksi kuukaudeksi, esports on porskuttanut pääosin ilman suurempia ongelmia eteenpäin.

Esports oli kevään aikana hetkellisesti monen eri sivuston ykköslaji. Joe Asher, joka vastaa vedonlyöntijättiläisen William Hill -yrityksen Yhdysvaltain toiminnasta, sanoo NYTille esportsin tulleen jäädäkseen. Fifth Street Gaming -yrityksen johtaja Seth Schorr uskoo esportsin nousevan 5–10 vuoden sisään Pohjois-Amerikan kolmanneksi suurimmaksi vedonlyöntikohteeksi NFL:n ja NBA:n jälkeen.

LoLin suuri LPL-liiga antoi keväällä kahden vuoden pelikiellon kiinalaispelaajalle, joka oli suunnitellut sopupelaamista. Kuvituskuva.

Peliala on itsessään noin 160 miljardin arvoinen, joten esports ja sen vedonlyönti ovat vain pieni palanen isompaa kokonaisuutta. Vaikka esportsilla on paljon samaa urheilun kanssa on isoja eroja myös. Isoin niistä on se, että jokaisen pelin omistaa jokin yritys. Pelijulkaisijat voivat siis päättää kaikesta.

Pelijulkaisijat ovat suhtautuneet vedonlyöntiin vaihtelevasti. Vedonlyöntiyhtiöt eivät ole hakeneet yleisesti pelijulkaisijoilta lupaa tarjota kohteita yritysten peleihin. Jotkut pelijulkaisijat valvovat kilpapeliensä vedonlyöntipuolta.

Yksi suurimmista peliyhtiöistä on Riot Games, joka on League of Legends- ja Valorant-pelien julkaisija. Yhtiön esports-puolella työskentelevä Doug Watson kertoo vedonlyönnin olevan osa maailman suurimman kilpapelin LoLin ekosysteemiä, halusivat he tai ei. Tämän takia yritys tutkii muun muassa otteludataa mahdollisten sopupelien tai ottelumanipulaatioiden takia.

Brittiläinen Esports Integrity Commission (ESIC) yrittää ehkäistä esportsin parissa tapahtuvaa huijaamista, kuten sopupelaamista. Tarkoitus on auttaa takaamaan rehellinen kilpailutilanne niin pelaajille, katsojille, turnausjärjestäjille, sponsoreille kuin myös vedonlyöjille.

ESICin toimintaa tukevat muun muassa suuret turnausjärjestäjät ESL, DreamHack ja BLAST. Mukana on myös monia vedonlyöntisivustoja, mutta ei yhtään merkittävää pelijulkaisijaa. NYTin mukaan monet suuret pelifirmat eivät ole halunneet lähteä tukemaan järjestöä, koska nämä eivät halua antaa mielikuvaa vedonlyönnin tukemisesta.

Suositussa räiskintäpelissä Counter-Strikessa on nähty vuosien varrella erilaisia kohuja koskien ottelumanipulaatiota. Kuvituskuva.

Brittijärjestö toimii tärkeän asian parissa: Ottelumanipulaatio ja sopupelaaminen ovat merkittäviä ongelmia lajin parissa. Esimerkiksi Aasiassa useamman nimekkään pelaajan ura on päättynyt pelimanipulaatioon ja pikavoiton tavoitteluun.

Yksi uransa skandaaliin päättänyt pelaaja on StarCraft II:n vuoden 2014 maailmanmestari Lee ”Life” Seung Hyun, joka joutui puoleksitoista vuodeksi vankilaan vuonna 2016. Lee jäi kiinni useasta pelimanipulaatiosta. Tekohetkellä hän oli yksi pelin supertähdistä.

Toinen tunnettu tapaus koskee Counter-Strike-joukkuetta iBUYPOWERia, jonka pelaajat hävisivät tarkoituksella elokuussa 2014 nettiottelun muutamien tuhansien arvoisten virtuaaliesineiden eli skinien takia. Amerikkalaispelaajat saivat tempusta elinikäisen kilpailukiellon CS:n ykkösturnaukseen eli majoriin. Käytännössä kaikkien pelaajien kilpaura pelissä päättyi siihen paikkaan.

Erityisesti pelimanipulaatiot koskettavat hieman korkeimman huipputaso alla pelaavia. Counter-Striken osalta erilaisia erilaisia syytöksiä esitetään säännöllisesti esimerkiksi venäläisten turnausjärjestäjien järjestämiin nettiturnauksiin liittyen. Usein näitä turnauksia sponsoroivat erilaiset uhkapelisivustot.

Peluurin maksuton auttava puhelin (0800 100 101). Puhelinpalvelu avoinna arkisin kello 12–18. Lisätietoa peluuri.fi