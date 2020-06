Fanit lapioivat rahaa turnauspottiin: Kasassa 14 miljoonaa – pelijätti pitää itse pääosan rahoista

Johan ”N0tail” Sundstein on maailman eniten palkintorahaa voittanut pelaajaa. Tanskalaispelaaja on yksi OG-joukkueen perustajista.

Dota 2:n MM-turnauksen kymmenien miljoonien palkintorahat tulevat käytännössä kokonaan pelaajilta, jotka lapioivat jälleen rahaa kassaan ennätysvauhtia. Pelijätti pitää 75 prosenttia myynnistä itsellään.

Dota 2:n tämän vuoden MM-kisojen eli The International -turnauksen kohtalo on yhä epäselvä. Järjestyksessään kymmenennet kisat piti pelata elokuussa Ruotsissa, mutta koronapandemian takia niitä on lykätty määrittämättömäksi ajaksi.

Epätietoisuudesta huolimatta kisojen palkintopotin joukkorahoitus alkoi toukokuun lopulla. Valve toi myöhään maanantai-iltana 25.5. myyntiin Battle Pass -taistelupassin, jonka ostamalla peliin saa esimerkiksi erilaisia lisäominaisuuksia, tavaroita ja tehtäviä. Taistelupassin palkkiot on jaettu tasoihin, jota voi nostaa taistelupisteillä. Niitä saa pelaamalla tai käyttämällä rahaa.

Passin ja taistelupisteiden myynneistä ohjataan neljännes palkintopottiin, loput rahoista jäävät pelijulkaisija Valvelle. Kisojen palkintopotti lähtee aina 1,6 miljoonasta dollarista. Ennätykset on laitettu uusiksi vuosi toisensa jälkeen.

Tänä vuonna joukkorahoitus rikkoi ensimmäisen vuorokauden aikana jälleen aiemmat ennätykset. 24 tunnin jälkeen palkintopotti oli 8 152 515. Lukema oli 733 227 enemmän kuin vuosi sitten.

14 237 519 / 789,84 %

Tällä hetkellä potti on 14 237 519 dollaria. Alkuperäiseen 1,6 miljoonaan verrattuna kasvua on tullut 789,84 prosenttia. Tällä hetkellä palkintopotti on viime vuotta edellä, kun takana on 16 päivää.

Koska palkintopottiin ohjataan vain neljännes, Valvelle jäävä osuus on tähänastisesta myynnistä peräti 42,7 miljoonaa. Viime vuosina kisojen lähestyessä on Valve pudottanut taistelupisteiden hintaa ja tuonut uusia ominaisuuksia sekä tavoitteita, jotta pelaajat käyttäisivät enemmän rahaa passiensa kehittämiseen.

Jesse ”JerAx” Vainikka lopetti kilpauransa Dotassa toiseen maailmanmestaruuteen.

Vuoden 2019 The Internationalissa nähtiin esports-historian suurin palkintopotti: 34 330 068 dollaria. Voiton ja 15 620 181 dollarin pääpalkinnon voitti eurooppalainen OG-joukkue, jossa pelasivat suomalaiset Jesse ”JerAx” Vainikka ja Topias ”Topson” Taavitsainen.

OG:n pelaajat (Vainikka, Taavitsainen, Johan ”N0tail” Sundstein, Anathan ”Ana” Pham, Sébastien ”Ceb” Debs) ovat Dotan ainoat kaksinkertaiset maailmanmestarit. Voittoja tiimi on juhlinut vuosina 2018–19. Kaikki viisi pelaajaa ovat esports-historian eniten palkintorahaa voittaneita pelaajia.