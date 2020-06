CS-majorin karsintoihin kutsuttiin suomalaisia – HAVU, ottoNd ja Aleksib taistelevat vielä paikoista

ENCE pelaa karsintasarjan ilman Elias ”Jamppi” Olkkosta, jolla on pelikielto major-turnauksiin. Olkkosen tilalla nähdään Sami ”xseveN” Laasanen (toinen vasemmalta).

Seuraavassa CS:n major-karsintaturnauksessa, joka pelataan 24.6–5.7, saatetaan nähdä suomalaisväriä jopa viidessä joukkueessa.

Counter-Striken julkaisija Valve on ilmoittanut Beyond the Summitin järjestämän cs_summit 6 -nettiturnauksen olevan uudistetun major-karsintasarjan toinen koitos. Turnaus järjestetään samanaikaisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 24.6.–5.7.

Euroopan osalta turnaus on jaettu neljään vaiheeseen: Kaikille avoin karsinta (13.–14.6.), loppukarsinta (22.–23.6.), lohkovaihe (24.–28.6.) ja pudotuspelit (29.6.–5.7.). Turnauksessa nähdään varmasti suomalaisväriä.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen (vasen reuna) ja Olli ”sLowi” Pitkänen (keskellä) pelaavat karsinnoissa joukkueidensa kanssa. Jesse ”zehN” Linjalan tiimi sai ENCEn tavoin suoran kisapaikan.

Suoran kutsun lohkovaiheeseen saivat suomalaisjoukkue ENCE sekä Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT. Loppukarsinnassa pelaavat suomalaisista Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG, Otto ”ottoNd” Sihvon tähdittämä c0ntact sekä suomalaisjoukkue HAVU Gaming.

Loppukarsinnan viisi parasta jatkaa lohkovaiheeseen, jossa joukkueet jaetaan neljään lohkoon. Jokaisen lohkon kaksi parasta jatkaa pudotuspeleihin, jossa joukkueet sijoitetaan kaksiosaiseen ottelukaavioon. Pelit päättyvät kahdella tappiolla.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Cs_summit 6 on osa Valven uutta major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Karsinta-alueet ovat Eurooppa (11 paikkaa Rioon), Pohjois-Amerikka (5), Ivy-maiden alue (5), Etelä-Amerikka (1), Aasia (1) ja Kaakkois-Aasia (1).

Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen. Mitä lähempänä karsintaturnaus pelataan itse marraskuun majoria, sitä enemmän myös karsintapisteitä on tarjolla.

ENCE on tällä hetkellä neljänneksi eniten karsintapisteitä kerännyt joukkue. Cs_summitin jälkeen pelataan vielä yksi karsintaturnaus syksyllä

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.