Pelijätti vastasi kanteeseen – CS-superlupaus Elias Olkkonen, 18, hakee pelikiellon purkua ja jättikorvauksia

Elias ”Jamppi” Olkkonen on yksi CS:n puhutuimmista pelaajista tällä hetkellä.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on saanut vastauksen Valvelta keväällä nostettuun oikeuskanteeseen. Asian käsittely jatkuu.

ENCEn huhtikuussa liittyneen Counter-Strike-videopelin superlupauksen Elias ”Jamppi” Olkkosen oikeuskanne pelijulkaisija Valvea vastaan on edennyt. 18-vuotias Olkkonen hakee pelijätiltä major-turnauskieltonsa poistamista sekä 268 092 euron korvauksia.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta kerrotaan Ilta-Sanomille Valven vastanneen kanteeseen, mutta asiakirja on toistaiseksi salainen. Olkkosen asianajaja, asianajotoimisto Teperi & Co Oy:n Hannu Kalkas on myös vaitonainen pelijätin vastineen sisällöstä.

– En kommentoi. Me annamme lausuman näillä näkymin 15.6. mennessä, Kalkas kommentoi asiaa sähköpostitse IS:lle.

Elias Olkkosen isä Petri Olkkonen hoitaa tapausta poikansa puolesta. Pelaajan isä on kertonut pelikiellon kumoamisen olevan tärkeintä. Kalkas ei kommentoi, miten toimitaan vahingonkorvausten osalta, jos Valve suostuisi perumaan pelikiellon jo ennen oikeuden päätöstä.

– Aina loma-aika vähän vaikuttaa käsittelyjen etenemiseen, Kalkas kommentoi kesän vaikutusta ratkaisun saantiin.

Olkkosen asianajaja Kalkas on erikoistunut riidanratkaisuun ja urheiluoikeuteen. Olkkosen tilanne kiinnostaa kansainvälisesti, sillä kyseessä on esportsin osalta merkittävä ennakkotapaus.

– Siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että alaikäinen saa elinikäisen kiellon ilman minkäänlaista kuulemista ensimmäisestä väitetystä rikkeestä, joka ei liity kilpapelaamiseen, Kalkas kommentoi tapausta maaliskuussa IS:lle.

Suomalaispelaaja on yrittänyt neuvotella pelikiellostaan Valven kanssa viime syksystä alkaen. Pelijätti vastasi Olkkoselle muutaman kerran syksyllä, mutta lokakuun jälkeen yhteydenpito lakkasi. Olkkoset ehdottivat alkuvuodesta Valvelle välimiesmenettelyä Tukholmassa, mutta eivät saaneet vastausta. Valve ei ole vastannut Ilta-Sanomien kommenttipyyntöihin koskien tapausta.

Olkkonen ei saa pelata Valven järjestämissä major-arvoturnauksissa, pelin arvostetuimmissa ja suurimmissa, koska häneen yhdistetyllä Steam-pelitunnuksella on jääty aikoinaan kiinni huijaamisesta. Olkkonen on kertonut ostaneensa tunnuksen kaverilleen ja kiistänyt huijaussyytteet.

Major-pelikiellon takia Olkkosella meni syksyllä sivu suun Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämän OG-joukkueen rahakas tarjous, joka olisi tuonut Olkkoselle 264 000 euroa. Olkkoselta jäi saamatta 268 092 euroa, jonka hän olisi saanut menetystä sopimuksesta sekä palkintorahoista.

Heinäkuun lopulla 19 vuotta täyttävä Olkkonen teki keväällä kaksivuotisen ammattilaissopimuksen ENCEn kanssa. Major-kiellon takia Olkkonen ei voi pelata kaikkia turnauksia ENCEn kanssa. Organisaatio on ilmoittanut tukevansa Olkkosta ja pitävänsä nuoresta lupauksesta kiinni, vaikka pelikieltoa ei kumottaisi.

ENCE on tällä hetkellä etenemässä jatkoon marraskuussa pelattavaan ESL One: Rio -major-arvoturnaukseen, jonka karsinnoissa Olkkonen ei saa myöskään kilpailla. Arvoturnauksen kolmiosainen karsintasarja alkoi huhtikuussa. ENCE oli ensimmäisessä karsinnassa yhdeksäs. Toinen karsintaturnaus eli cs_summit 6 pelataan 24.6.–5.7.