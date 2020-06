CS-julkaisija: Suomalaisjoukkueella eturistiriita – näin kommentoi ENCEn toimitusjohtaja

ENCE on Suomen tunnetuin ja menestynein kilpapeliorganisaatio.

Valve on määrännyt yhteensä seitsemän organisaatiota selvittämään mahdolliset eturistiriitatilanteet ennen loppuvuoden CS-majoria. Suomalainen ENCE on yksi joukkueista.

Counter-Striken julkaisija Valve on antanut seitsemälle ammattilaisorganisaatiolle käskyn ratkaista eturistiriitatilanteen seuraavan viiden kuukauden sisään, uutisoi HLTV, joka on saanut asiaa koskevan sähköpostin haltuunsa.

Valve pyysi keväällä ESL One: Road to Rio -karsintasarjan joukkueita ilmoittamaan mahdollisista eturistiriidoista. Valven mukaan eturistiriidat, joita he löysivät kolme, ovat uhkat major-arvoturnausten arvokkuudelle ja maineelle.

Yksi tilanteeseen liittyvistä joukkueista on suomalainen ENCE, josta 8,8 prosenttia omistaa entinen CS-ammattilainen Tomi ”lurppis” Kovanen. 32-vuotias Kovanen työskentelee amerikkalaiselle Immortals Gaming Clubille (IGC), joka puolestaan on MIBRin omistaja.

Kovanen on kommentoinut asiaa eräässä Twitter-ketjussa, jossa pohdittiin miten tilanne hoidetaan. Kovanen ei näe asiassa isoa ongelmaa, koska esimerkiksi major-turnausjärjestäjä ESL:llä ja G2 Esports -organisaatiolla on kytköksiä keskenään. Kovasen prosenttiosuus on kuulemma paperilla suurempi, mutta merkitykseltään pienempi.

– Ilmeisesti todettu liian pieneksi merkitsemään, vähän erikoinen päätös imo siihen nähden, että kyseessä majorien järjestäjä. Luulisi sen olevan ongelma, jos nämä minority steikit [pienomistajat] ovat ongelmallisia, Kovanen twiittasi koskien ESL–G2-kytköksiä ja omaa osuuttaan.

Tomi ”lurppis” Kovanen on entinen CS-ammattilainen. Nykyisin hän työskentelee Los Angelesissa suurelle esports-toimijalle IGC:lle.

Ilta-Sanomat uutisoi Kovasen tilanteesta jo viime syksynä. Silloin ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto ei nähnyt vielä tarvetta ratkaista mahdollista eturistiriitaa, koska Kovasella ei ole aktiivista roolia organisaatiossa. Kovanen on ollut aikoinaan perustamassa ENCEä ystäviensä kanssa.

– Hän oli silloin jo finanssialalla töissä ja on nykyään hiljainen pienosakas, jolla ei ole operatiivista roolia meidän tekemisessämme. Tomille on jäänyt osakkeita organisaation historiasta. Kun operaatiota johdetaan Suomesta käsin ja hän asuu Yhdysvalloissa, niin ei ole käytännössä organisaation kannalta edes mahdollista, että hän voisi osallistua toimintaan aktiivisesti, Kuusisto kommentoi asiaa viime syksynä IS:lle.

Nyt Kuusisto kertoo IS:lle ENCEn kunnioittavan Valven pyyntöä ratkaista mahdollinen eturistiriita. Vaikka ENCE on tuottoisa yritys (2019 liikevaihto 2,7 M€, tulos 90 000 €), ei se ole kerännyt pääomaa tai ottanut sijoittajia, mikä vaikuttaa taloudellisesti tilanteen ratkaisemiseen.

– Meillä on rajalliset mahdollisuudet rahoitusjärjestelyihin yksittäisen osakkeenomistajan kanssa. Tomilla ei ole valtaa minkään suhteen ENCEssä, vaan hän on ollut passiivinen omistaja alkuvuodesta 2018 asti, Kuusisto kertoo IS:lle.

Kuusiston mukaan tilanne ei ole paras mahdollinen, mutta uskoo ENCEn yhdessä Valven löytävän ratkaisun ennen seuraavaa major-turnausta, joka on tarkoitus pelata marraskuussa Brasiliassa.

Mika Kuusisto on ENCEn toimitusjohtaja.

ENCEn ja MIBRin lisäksi Valve vaatii toimia Yeah-, FaZe-, Evil Geniuses-, Dignitas- ja Ninjas in Pyjamas -organisaatioilta. Ruotsalainen CS-legenda Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund omistaa yhä osan NiPistä, jossa hän pelasi vuodet 2012–19, vaikka edustaa nykyisin Dignitasta.

Valokeilassa on myös brasilialainen Yeah-organisaatio, jonka omistajista neljä (Epitacio ”TACO” de Melo, Ricardo ”dead” Sinigaglia, Marcelo ”coldzera” David, Wilton ”zews” Prado) edustaa samaan aikaan toista organisaatiota. Sinigaglia ja de Melo kuuluvat MIBRiin, David pelaa FaZessa ja Prado valmentaa Evil Geniusesia.

Yeahilla on pelaajakauppoja koskeva bisnessopimus IGC:n eli MIBRin omistajan kanssa. IGC voi nykyjärjestelyllä ostaa kalenterivuoden aikana kaksi Yeah-pelaajaa tietyllä summalla.

Valve on aiempina vuosina ollut passiivinen CS:n eturistiriitojen suhteen, vaikka yhtiö on puuttunut asioihin toisen suositun kilpapelinsä Dota 2:n osalta.