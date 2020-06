Kommentti: ENCE-hype on palannut – 18-vuotias superlupaus muutti kaiken kertaheitolla

ENCEn viimeinen kuukausi on ollut erittäin onnistunut, kiitos pitkälti Elias ”Jamppi” Olkkosen, mutta nyt kasvaneen hypen ei saa antaa laskea, kirjoittaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Nyt sen uskaltaa sanoa taas ääneen: ENCE on palannut! Ainakin hypen osalta, jos ei vielä maailmanlistasijan (18.) tai turnausvoittojen perusteella.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue jakoi viikonloppuna BLAST Showdown -karsintaturnauksen voiton puhtaalla pelillä (joskin lohkovaiheessa kaksi ottelua päättyi tasapeliin). Kyseessä oli ENCEn ensimmäinen hyvä lopputulos sitten loppukesän 2019.

ENCEn viime syksyinen pelaajavaihto, johon ei syvennytä nyt se enempää, oli kaikkea muuta kuin heti onnistunut. Syys–huhtikuun kahdeksan kuukautta voi tiivistää seuraavasti: Pettymys toisen perään, joukkue fanien ivan kohteena ja maailmalla yleinen naurunaihe.

Huhtikuussa kaikki muuttui: ENCE ilmoitti tehneensä sopimuksen 18-vuotiaan superlupauksen Elias ”Jamppi” Olkkosen kanssa, joka jakaa peliajan Sami ”xseveN” Laasasen kanssa heinäkuun alussa alkavaan pelitaukoon asti. Syksyn järjestelyistä ei ole vielä tietoa.

Olkkosen odotettiin tuovan tiimiin uutta intoa, energiaa ja ennen kaikkea itseluottamusta. Tulosten ja peliesitysten perusteella näin on myös käynyt: Olkkosen kanssa ENCEllä on 13 pelistä tuloksena 9 voittoa, 2 häviötä ja 2 tasapeliä. Nuori lupaus, jonka uraa varjostaa kiistelty major-pelikielto, on odotetusti ollut huomion keskipisteenä ja saanut runsaasti hehkutusta suorituksistaan.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on piristänyt ENCEn peliä.

Omat kehunsa ansaitsee myös Miikka ”suNny” Kemppi, joka siirtyi Olkkosen sopimuksen julkistamisen yhteydessä pelinjohtajaksi. Kempin alaisuudessa ENCEn peli on saanut uudenlaista ryhtiä verrattuna Aleksi ”allu” Jallin johtamiseen.

Fanien iloksi myös vuoden 2018 parhaimpien pelaajien listalle nostettu Kemppi on alkanut taas yhä useammin tuottaa vastustajille todellisia ongelmia. Samaa ei voi valitettavasti sanoa Jere ”sergej” Salosta, joka ei ole vieläkään löytänyt viime vuoden tasoaan.

Viime vuonna Salo oli yksi vuoden parhaita pelaajia (HLTV:n vuosilistalla 13.), mutta tänä vuonna ENCEn ylivoimainen tähtipelaaja on ollut tarkkuuskivääripelaaja Jalli. Jos (ja kun) Salo palaa vanhalle tasolleen, on ENCE taas pykälää pelottavampi vastustaja.

Jere ”sergej” Salo ei ole tänä vuonna ollut ENCEn, tai ainakaan kannattajien, odottama tähtipelaaja ottelusta toiseen.

ENCEn viimeisen puolentoista kuukauden tuloksia olisi helppo lytätä vaikka millaisilla selityksillä: Nyt pelataan vain netissä, pääosa huippunimistä ei ole iskussa, voitot eivät ole tulleet tarpeeksi vakuuttavasti... Jossitella voi aina, mutta faktojen perusteella ENCEllä menee nyt hyvin. Ihan kaikin tavoin.

Pelaajat ovat saaneet aikaisemman itseluottamuksensa takaisin, tiimi nauttii taas fanien suosiota ja ENCE-otteluiden katsojaluvutkin tuntuvat olevan nousussa. Olkkosen ja joukkueen hyvät suoritukset ovat palauttaneet monien mieleen ”vanhan kunnon ENCEn”.

Suomalaisjoukkueen valoisalta näyttävän tulevaisuuden päällä leijuu kuitenkin yksi tummanoloinen pilvi. Mitä tapahtuu, kun tiimi pelaa taas Laasanen kanssa? Tähän saadaan ensimmäinen vastaus heti juhannuksen jälkeen, kun major-karsintasarjan toinen turnaus (cs_summit 6) pelataan.

Sami ”xseveN” Laasanen on tehnyt turnauksissa tilaa Olkkoselle. ENCE on tehnyt suunnitelmia 6 pelaajan kokoonpanon ympärille vain 5.7. alkavaan pelaajataukoon asti.

Laasasta voidaan kutsua erilaiseksi tukipelaajaksi, jonka tekemä työ jää usein huomiotta. Hän on siis täysi vastakohta Olkkoselle, joka on tuonut kaivattua tulivoimaa ja ottanut näkyvää roolia pelissä. Kempin johdolla ENCEn peli on näyttänyt paremmalta myös Laasasen kanssa, mutta otanta on toistaiseksi pieni.

Kävi miten kävi, ENCE ei saa nyt antaa kasatun hypen kuolla heti alkuunsa. Kyyti voi olla taas kylmää, jos suorituspelko saa yliotteen viime syksyn tapaan. ENCE tekee varmasti kaikkensa, jotta tilanteeseen ei jouduta enää ikinä.

Kaikesta huolimatta nyt ovat meneillään ENCE-fanien ensimmäiset todelliset ilonpäivät sitten Berliinin major-turnauksen, jossa vanha kokoonpano jätti jäähyväiset syyskuussa 2019. Nyt jännitetään miten kesäkuun loppu sujuu BLAST-finaalien ja cs_summitin osalta.