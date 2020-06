Aleksi ”allu” Jalli pelasi voitto-ottelut keittiötuolilla ja internet repesi riemusta – tässä syy outoon istuinvalintaan

Aleksi ”allu” Jallin tuolivalinnasta on riittänyt keskustelua. Kuvakaappaus turnauslähetyksestä.

ENCEn tähtipelaajan Aleksi ”allu” Jallin käyttämä ”pelituoli” tärkeissä otteluissa nousi keskusteluaiheeksi.

Suomen tunnetuin ja menestynein Counter-Strike-joukkue ENCE juhli sunnuntaina tärkeää karsintavoittoa. ENCE nappasi paikan puolen miljoonan dollarin BLAST Premier -liigafinaaleihin häviämättä otteluakaan viime viikon karsintaturnauksessa.

ENCE-pelaajista parhaiten suoriutui tilastojen valossa tarkkuuskivääripelaaja Aleksi ”allu” Jalli, 28, joka on ollut hurjassa iskussa koko alkuvuoden. Jalli oli karsintaturnauksen aikana puheenaihe suoritusten lisäksi myös erikoisen tuolivalintansa takia.

Jalli pelasi viime viikon karsintaottelut perinteisellä keittiötuolilla, eikä rallipenkiltä näyttävältä satojen eurojen pelituolilta. ENCEn markkinointipomo Joona ”natu” Leppänen paljasti Twitterissä tuolivalinnalla olevan selkeä syy: Jalli pelasi ottelut äitinsä luota, jotta pelirauha olisi taattu. Jallilla on kotona reilun vuoden ikäinen poika.

Tuolivalinnasta keskusteltiin sosiaalisen median lisäksi Redditissä, turnausjärjestäjä BLAST teki tuolin kanssa ”haastattelun” ja ENCE meemeili myös Twitterissä. Joku fani teki tuolille myös Twitter-tilin, joka keräsi viikonlopun aikana reilut 500 seuraajaa.

BLASTin ”haastattelu” Jallin ”pelituolin” kanssa:

”Ole kuin allu” meemeili ENCE:

ENCEllä on nyt edessä väliviikko kilpailemisesta. BLAST-liigafinaalit pelataan juhannusviikolla 15.–21.6. Vain muutama päivä myöhemmin tiimi osallistuu cs_summit 6 -turnaukseen, joka on osa Road to Rio -major-karsintasarjaa. Cs_summit pelataan 24.6.–5.7.