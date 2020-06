Testasimme hehkutetun Valorantin – erinomaisella räiskinnällä on muutama iso puute, joista etenkin aloittelijat kärsivät

Valorant on uusi ilmainen pc-räiskintäpeli, jota on vaikea olla suosittelematta. 16 vuoden ikärajalla varustetulla pelillä on kuitenkin muutama selkeä puute, jotka voivat pilata pelikokemuksen nopeasti.

League of Legends -pelistä tunnetun Riot Gamesin ensimmäinen räiskintäpeli Valorant julkaistiin alkuviikosta. Kyseessä on pc:lle tehty lähitulevaisuuteen sijoittuva ensimmäisen persoonan taktinen räiskintäpeli, jonka ikäraja on 16 vuotta.

Valorantissa kaksi viiden hengen joukkuetta taistelevat keskenään 25 kierroksen ottelussa, jossa hyökkääjät yrittävät räjäyttää pommin (pelissä ”spike”) ja puolustajat estää sen. Pelissä on kolme pelitilaa (perinteinen ottelu, kilpatila [pois käytöstä toistaiseksi], nopeatempoinen Spike Rush), neljä karttaa (Ascent, Haven, Bind, Split) ja 11 hahmoa eli agenttia (Phoenix, Jett, Viper, Sova, Cypher, Brimstone, Sage, Omen, Raze, Breach, Reyna).

Ilta-Sanomat testasi peliä jo huhtikuussa suljetun testivaiheen aikana, jolloin Riotilla todettiin olevan käsissään suuren hitin ainekset. Nyt on aika antaa lopullinen tuomio, kun täysversio on julkaistu.

Valorantissa on tällä hetkellä 11 erilaista hahmoa eli agenttia. Pelitiloja on kolme ja hahmoja neljä.

Counter-Strikea 15 vuotta pelanneena ja yli 10 000 tuntia siihen käyttäneenä on vaikea olla vertaamatta pelejä keskenään. Ja se on mielestäni ihan ok, koska niillä on todella paljon yhteistä keskenään.

Silti on helppo todeta seuraava: Valorant on kaikin puolin erinomainen peli, jota ei voi kuin suositella kaikille räiskintäpelien ystäville. Vaikka se ei tuo mitään täysin uutta tai mullistavaa genreen, erottuu peli edukseen monista muista kilpailijoista.

Valorantin kohdalla voidaan puhua puhtaasti kilpailuhenkisestä pelistä, koska pelitilat eivät anna luonteeltaan minkäänlaista mahdollisuutta puhtaaseen hauskanpitoon. Esimerkiksi CS:ssä niin sanotut yleispelit eli publat ovat kaikkea muuta kuin vakavasti otettavaa kilpailua.

Pelin tutoriaali on nopea ja opettaa peruasiat, mutta sen jälkeen pelaaja on omillaan. Tietokonetta vastaan ei voi pelata harjoitusmielessä. Erilaisten harjoitustapojen puute on iso miinus, koska peli varmasti kiinnostaa monia, joille räiskinnät, kuten CS tai Call of Duty, eivät ole entuudestaan tuttuja.

Joukkueessa on aina viisi pelaajaa. Hahmo valitaan ennen ottelua ja sillä pelataan loppuun asti. Joukkueessa ei voi olla kahta samaa hahmoa.

Aiemmin valitin pelitempon olevan aavistuksen liian hidas itselleni, mutta pelituntien noustessa tähän on tottunut paremmin. Pelimekaniikat tuntuvat hyvältä, ja ampuminen on pääosin yhä kaiken a ja o, mutta kilpaotteluissa tiimipelaaminen ja agenttien erot korostuvat. Kartat eivät ole parhaita mahdollisia, mutta eroavat toisistaan sopivasti ja tarjoavat erilaisia pelityylejä hahmon mukaan.

Hahmot eli agentit eroavat toisistaan sen verran, että jokainen löytää nopeasti omat suosikkinsa. Välillä suorastaan kismittää, kun joku toinen valitsee oman suosikkihahmon heti ensimmäisenä. Sitten ärsyttää vielä lisää, kun huomaa jäljellä olevan vain hahmoja, joilla ei ole tullut ehkä pelattua vielä kertaakaan. Tai on tullut pelattua, mutta pelit menivät edellisillä kerroilla aivan...

Valorant pyörii omalla raudallani erinomaisesti. Minkäänlaisia virheitä ei ole tullut, ja valikoissa saa säädettyä asioita hyvin kattavasti. Teknisesti peli on hyvä, varsinkin kun otetaan huomioon testivaiheen alkaneen vasta huhtikuussa.

Ekonomia on merkittävässä osassa peliä. Pelirahalla ostetaan aseiden lisäksi hahmokohtaisia kykyjä.

Valorant ei ole täydellinen, vaikka kehuja on tullut listattua melko paljon. Suurimmat puutteet ovat pelitilojen määrä ja kilpatilan toimivuus. Lisäksi peli ei ole kovin suopea ensimmäistä kertaa räiskintäpeleihin koskevalle, mutta tämä on genren yleinen ongelma.

Pelitiloja on kolme, mutta tavallaan kuitenkin vain kaksi, koska normaalin ja kilpatilan ainoa ero on jälkimmäisen näkyvä taitoluokitus. Spike Rush on nopeatempoinen pelitila, jossa kaikilla pelaajilla on käytössä samat, kierroksittain vaihtuvat aseet.

Spike Rushin ottelut kestävät 8–15 minuuttia, mutta normaalin ja kilpatilan ottelut ovat jotain 20–40 minuutin väliltä. Satunnaispelaajille Spike Rush on varmasti joidenkin mieleen, mutta on vaikea kuvitella nykyisten pelitilojen olevan riittävästi jatkoa ajatellen.

Pelissä ei ole yllättäen toivottua, suosittua ja nopeatempoista deathmatch-pelitilaa, jossa pelaaja pääsee heti takaisin peliin kuoltuaan. Siinä on helppo harjoitella esimerkiksi ampumista tai tutustua karttoihin. CS:ssä se on suosittu lämmittelyyn. Pelitilan puute on iso miinus, vaikka Riot on vahvistanut lisäävän sen myöhemmin.

Kauppapaikalta saa ostettua erilaisia skinejä oikeaa rahaa vastaan. CS:n tavoin skinejä ei voi kuitenkaan vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

Kilpatilassa on kahdeksan erilaista taitotasoa, mutta kaikki pelaajat ovat peliä etsiessään niin sanotusti samassa altaassa. Yksin peliin lähtevä voi siis saada omasta taitoluokituksestaan vastaansa viisihenkisen kaveriporukan, mikä tarkoittaa valitettavan usein aika varmaa tappiota. Riot ei ole vielä päättänyt, aikooko se tuoda peliin todellisen soolo- tai paripelitilan, joita on kovasti toivottu.

Kilpapuoleen liittyen pelillä on muuten hurjasti potentiaalia. Nyt jo on nähty monien huippupelaajien eri peleistä vaihtaneen Valorantiin. Maineikkaat tiimit kuten Cloud9, TSM ja 100 Thieves ovat jo shoppailleet pelaajia. Riot ei ole vielä kertonut, miten se aikoo tukea pelin kilpapuolta.

Vaikka Valorant on pelattavissa ilmaiseksi, peliin saa upotettua rahaa halutessaan. Etuja ei voi kuitenkaan rahalla ostaa. Maksullinen kausipassi tarjoaa tehtäviä ja pieniä palkintoja (hahmokuvia, titteleitä, sprayta, aseskinejä). Skinejä voi myös ostaa kauppapaikalta suoraan rahalla, mutta erona CS:ään niitä ei voi vaihtaa. Toisin sanoen peliin pistettyjä euroja ei voi saada koskaan mitenkään takaisin.

Valorant on jo nyt todella hyvä ja kehut ansaitseva peli, mutta mikä on tilanne vuoden päästä? Riotilla on käsissään massiivinen hypepeli, mutta odotukset pitää pystyä lunastamaan päivitys toisensa jälkeen. Jos peliin lisätään säännöllisesti uutta sisältöä, kilpapuoli lähtee lentoon ja peli tuntuu jatkuvasti tuoreelta, on vaikea nähdä sen suosion laskevan pitkään aikaan.