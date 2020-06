Kommentti CS-legendan hiuksista oli liikaa – jälkipyykki toi sakot rasismista

28-vuotias Alvarenga on kaksinkertainen major-mestari. Tällä hetkellä hän edustaa MIBR-joukkuetta, joka on HLTV:n maailmanlistalla 18:s.

Fernando ”fer” Alvarenga myönsi jälkikäteen hänen kommenttiensa tukeneen rakenteellista rasismia.

Brasilialainen Counter-Strike-legenda Fernando ”fer” Alvarenga on saanut sakot joukkueeltaan MIBRiltä lauottuaan rasistisia kommentteja suorassa lähetyksessä. Asiaa on puitu muun muassa Redditissä.

28-vuotias kaksinkertainen major-mestari Alvarenga latasi kommentit henkilökohtaisessa striimissään. Eräs katsoja huomautti pelaajan koskettavan useasti tukkaansa, mistä pelaaja kimpaantui.

– Oletko surullinen, koska tukkasi on huono ja jäykkä? Minun [tukkani] on hyvä ja suora, sinä olet vihainen koska tukkasi on jäykkä, Alvarenga vastasi katsojakommenttiin.

Kovaan tai jäykkään, huonoon tukkaan viittaaminen on yleinen rasistinen tapa Brasiliassa. Sillä viitataan erityisesti afrikkalaisiin. Alvarenga tulistui entisestään, kun katsojat huomauttivat hänen toimivan rasistisesti.

– Miten niin rasistinen? Kaikki on teidän mielestä rasismia, Alvarenga sanoi ja näytti keskisormea web-kameralle.

Tapaus on katsottavissa alta:

Alvarengan edustama MIBR-organisaatio ei päästänyt pelaajaa rangaistuksetta. Tiimi ilmoitti Twitterissä sakottaneensa pelaajaa, mutta summaa ei kerrottu. MIBR lahjoittaa sakkosumman hyväntekeväisyysjärjestölle, joka taistelee rodullisen tasa-arvon puolesta.

MIBRin lausunto on jakanut brasilialaisfanien mielipiteet, koska monien mielestä Alvarenga ei sanonut mitään väärää. Pelaaja itse ilmoitti kuitenkin vain hetkeä myöhemmin oman Twitter-tilinsä kautta olevansa pahoillaan kommenteistaan.

Kommentin mukaan Alvarenga tajusi vasta jälkikäteen kommenttien taustalla olleen rakenteellista rasismia, josta hän ei ollut aiemmin tietoinen. Anteeksipyyntöä on katsottu lähes 400 000 kertaa. Pelaaja on pelannut sakkoilmoituksen jälkeen normaalisti joukkueen kanssa koko viikon.