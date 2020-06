CoD-maailmanmestari sai tarpeekseen – ”Rukoilen teidän kaikkien puolesta, jotka olette jumissa tässä painajaisessa”

26-vuotias Damon Barlow, nimimerkiltään ”Karma”, on yksi COD-historian tunnetuimmista ja menestyneimmistä nimistä.

Damon ”Karma” Barlow voitti kolmen MM-kullan lisäksi reilut 800 000 dollaria palkintorahaa pelaamalla Call of Dutya.

Kanadalainen Call of Duty -pelaaja Damon ”Karma” Barlow on ilmoittanut lopettavansa kilpauransa. Barlow on useasti listattu pelisarjan kaikkien aikojen pelaajien kärkikolmikkoon.

Heinäkuussa 27 vuotta täyttävä Barlow on pelin ainoa kolminkertainen maailmanmestari (2013, 2014, 2017). Hänet muistetaan Fariko Impact-, compLexity-, Evil Geniuses- ja OpTic Gaming -joukkueista. Hän päätti uransa Seattle Surgessa, joka on kaukana Call of Duty Leaguen (CDL) kärjestä.

Pelaaja on kommentoinut lopettamispäätöstään Twitterissä, jossa hän kertoo miettineensä asiaa jo jonkin aikaa. Pelisarjan uusin osa, Modern Warfare 2019, ei innostanut eikä sopinut hänelle. Hän uskoo Seattle Surgen pärjäävän paremmin ilman häntä.

– En aio palata. Luulen voivani pelata uusia CODeja ehkä kuukauden ennen kuin tylsistyn. Rukoilen teidän kaikkien puolesta, jotka olette jumissa tässä painajaisessa seuraavaan versioon asti. Olen pelannut vuodesta 2006 (COD3), enkä ole nähnyt mitään vastaavaa, Barlow twiittasi.

Modern Warfaren (2019) on kehittänyt Infinity Ward ja julkaissut Activision. Barlowin kommenttien perusteella pelisarja on nykyisin vain varjo entisestään.

Barlow voitti urallaan 24 merkittävää turnausta. Hänellä on pelissä kolmanneksi eniten voittoja – edelle yltävät vain entiset tiimikaverit Ian ”Crimsix” Porter (33 voittoa) ja Seth ”Scump” Abner (28). Palkintorahaa Barlowille kertyi kymmenen vuoden peliuralta reilut 800 000 dollaria. Barlow on naimissa ja hänellä on yksi lapsi.

Kanadalainen muistetaan erityisesti OpTic Gaming -joukkueesta, jonka kanssa hän voitti MM-kultaa vuonna 2017. Tiimiin kuulivat silloin Barlow, Porter, Abner ja Matthew ”FormaL” Piper. Kultajoukkue on yksi pelin historian tunnetuimmista.

OpTic voitti vuoden 2017 MM-kisat dream teamilla.

OpTicin ja eUnitedin välinen finaali CWL: Vegas -turnauksesta on jäänyt monen mieleen: