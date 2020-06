Vuoden nainen 2020 on sometähti – ”Ensireaktio oli, että joku varmaan pilailee mun kustannuksella”

Miisa Nuorgam, 28, on puhunut sosiaalisessa mediassa kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Nuorgam työskentelee kilpapelaamisen parissa, jossa naisia on vielä harvassa.

Somevaikuttaja ja esports-toimittaja Miisa Nuorgam, 28, on valittu vuoden naiseksi 2020.

Valinnan teki Business and Professional Women Finland eli Suomen liike- ja virkanaisten liitto. Raadin mielestä Miisa Nuorgam on käyttänyt asemaansa edistääkseen tasa-arvoa kilpapelaamisessa sekä nostanut esiin tyttöjen ja naisten asemaan yhteiskunnassa liittyviä epäkohtia.

Esimerkkeinä mainitaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa seksuaalista häirintää, josta Nuorgam on kertonut avoimesti. Raadin mukaan Nuorgam on toimillaan pyrkinyt suoraan vaikuttamaan käytäntöihin. Nuorgam on puhunut vuosia avoimesti kokemastaan sosiaalisen median häirinnästä sekä tasa-arvo-ongelmista pelimaailmassa.

– Miisa Nuorgam toimii vaientamisyrityksistä huolimatta määrätietoisesti ja rohkeasti tyttöjen ja naisten asemaa parantaakseen. Palkinnolla haluamme tuoda esiin hänen arvokkaan työnsä tasa-arvon edistämisessä, toteaa BPW Finlandin hallitus valintansa perusteluissa.

Nuorgam työskentelee Yle Kioskilla oman peliohjelman parissa.

Nuorgam työskentelee täysipäiväisesti toimittajana Yle Kioskilla, jossa hänellä on oma YouTubessa julkaistava Gaming-ohjelmansa. Ahkerana pelaajan tunnettu Nuorgam on osallistunut kilpapeliturnausten järjestämiseen, tuomaroinut niitä sekä istunut Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) hallituksessa. Nuorgam on tuttu myös Diili-ohjelmasta, jossa hän sijoittui kolmanneksi syksyllä 2018.

Ilta-Sanomille Nuorgam kertoo yllättyneensä tunnustuksesta, varsinkin kun aiemmin palkitut olivat ”perinteisellä tavalla urallaan menestyneitä”, kuten 28-vuotias asian ilmaisee.

– Ensireaktio oli se, että joku varmaan pilailee mun kustannuksella! Itseään on hirveän vaikea arvioida samoin kuin muut, mutta kyllä ne perustelut kuullessani ajattelin, että ”kaimmääsi”, Nuorgam kertoo.

– Jouduin kyllä käyttämään aikaa siihen, että en vähättelisi itseäni ja edelleenkin teen töitä sen kanssa, hän jatkaa.

Nuorgam on puhunut vuosia haastatteluissa naisten asemasta kilpapelipiireissä. Hänen mielestään alan naiset ovat olleet enemmän tapetilla ja saanet ääntään kuuluviin viimeisen vuoden aikana. Hänellä on myös viesti kaikille pelaaville tai siitä kiinnostuneille naisille.

– Antakaa palaa! Älkää antako kenenkään painaa teitä alas ja etsikää vertaistukea jos tuntuu, että negatiivisuus ottaa voimille.

Vuoden nainen on valittu vuodesta 1955 lähtien. Vuorovuosina valinta kohdistuu tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä tai yhteiskunnallisessa työssä erityisen merkittävällä tavalla ansioituneeseen naiseen. Nyt palkitsemisvuorossa oli yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tampereella asuva Nuorgam on ensimmäinen alle 35-vuotias ja saamelainen, joka on valittu vuoden naiseksi.

Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet esimerkiksi ylikonstaapeli Nina Pelkonen (2016), kansanedustaja ja ETYJ:n virkamies Eva Biaudet (2009) sekä kansanedustaja ja diplomiekonomi Elisabeth Rehn (2003). Viime vuonna tunnustuksen sai kuukuppiyrittäjä Heli Kurjanen.

Vuoden nainen -valinnalla liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla.