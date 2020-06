Yksi kaikkien aikojen kilpapelaajista lopettaa terveyshuolien takia 23-vuotiaana – ei voittanut koskaan MM-kultaa

Jian ”Uzi” Zi-Hao jää historiankirjoihin yhtenä kaikkien aikojen League of Legends -pelaajana. Hän oli jo 16-vuotiaana MM-kisojen tähtipelaaja.

23-vuotias kiinalainen Jian ”Uzi” Zi-Hao on ilmoittanut lopettavansa League of Legends -kilpauransa. Jian edusti pääosan urastaan kilpapeliorganisaatiota Royal Neveriä, josta tuli myöhemmin Royal Never Give Up, joka on yksi pelin historian menestyneimmistä.

Jian kertoo lopettaneensa kroonisten vaivojen ja lääkärin suosituksen takia. Pelaaja kärsi lupa uran erilaisista käsivaivoista ja olkapääkivuista. Viime vuoden lopulla hänelle todettiin tyypin 2 diabetes.

Diagnoosin jälkeen pelaaja on yrittänyt muuttaa elintapojaan, mutta se ei ole parantanut oloa tarvittavasti. Nykyinen lääkitys vaikuttaa pelaajan mielialaan, joka on kääntynyt huonompaan suuntaan. Viime vuonna Jian totesi sponsorinsa Niken haastattelussa, että tohtorin mukaan pelaajat kädet ovat kuin nelikymppisellä.

Jian on LoL-historian tunnetuin nimi yhdessä korealaissupertähden Lee ”Faker” Sang-hyoekin kanssa. Kiinalaispelaaja nousi tunnetuksi vuoden 2013 MM-kisoissa, jossa vasta 16-vuotias pelaaja keräsi roimasti faneja.

Supertähteä pidetään ADC-roolin kaikkien aikojen pelaajana. Urallaan hän voitti kahdesti Kiinan kansallisen liigan LPL:n, MSI Cupin vuonna 2018 sekä Aasian-kisojen kultamitalin 2018. MM-kisoissa hän on yksi menestyneimmistä pelaajista kahdella MM-hopealla (2013–14).

23-vuotias pelaaja on todella suosittu kotimaassaan ja Aasiassa. Alkuvuodesta hänet valittiin Weibon vuosittaisen äänestyksen vuoden persoonaksi 486 782 212 äänellä. Pelaajan taakse jäi useita tunnettuja laulajia ja näyttelijöitä.

Jianin lopettamispäätös on myös yhden aikakauden loppu: Kaikki LPL-liigan ensimmäisen kauden pelaajat ovat nyt ripustaneet hiiren naulaan. Asiasta huomautti ESPN:n toimittaja Emily Rand.

Koostevideo pelaajan uran huippuhetkistä: