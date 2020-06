Rähinän tähdittämä esports-projekti päättyi: Pelaajat yhä ilman rahojaan, taustalla häärivä pelipalvelu vakuuttaa asian olevan hoidossa

Rähinä eGameStars -pelijoukkue kesti vain kolme kuukautta. Pelaajat odottavat yhä rahojaan projektin toiselta osapuolelta, joka ei ole Rähinä.

Suomalainen PlayerUnknown’s Battlegrounds -joukkue Saunabois etsii jälleen uutta organisaatiota. Helmikuun lopulla alkanut yhteistyökuvio Rähinä Recordsin ja eGameStars-pelipalvelun kanssa päättyi toukokuun lopussa.

Saunabois-nimen alla pelaavat Joona ”NOOKIE” Närvänen, Miska ”Mise” Malkamäki sekä uudet vahvistukset Anttoni ”Sikora” Helminen ja Tuomas ”Anonymous” Mustaparta, jotka korvaavat Juho ”jupezik” Lipposen ja Teemu ”Teme” Kokon.

Yhteistyösopimus Rähinä ja eGameStarsin kanssa kesti sopimuksen mukaisesti vain kolme kuukautta, eivätkä osapuolet halunneet jatkaa sitä. s

Pelaajien mukaan sopimusehdot eivät täyttyneet – projektista sovittuja korvauksia ole näkynyt pelaajien tilillä.

Projektin raha-asioista vastasi eGameStars, jonka perustaja ja toimitusjohtaja Luis Gonzalez vahvistaa maksuvaikeudet IS:lle. Koronapandemia on vaikuttanut startupin toimintaan, mutta rahat ovat tulossa, Gonzalez vakuuttaa. Saunaboisin manageri Saul ”SauKKi” Klemolan kertoo IS:lle, ettei rahoja näkynyt vielä keskiviikkoaamuna.

– Rahallisesti ei ole mahdollista jatkaa tätä yhteistyötä. Välillä ollaan maksettu jo muissa projekteissa asioita omasta pussista, kun firman rahat ovat olleet tiukilla. Haluamme tukea suomalaista e-urheilukenttää, mutta korona on vaikuttanut myös meihin, Gonzalez kertoo IS:lle.

Rähinän puolelta projektin kasvoina toimi levy-yhtiön perustajiin kuuluva räppäri Dan ”Uniikki” Tolppanen. Projektiin paloi rahaa ”muutamia tonneja”, mikä oli tiedossa jo sopimuksia allekirjoittaessa.

Tolppasen mukaan odotuksissa ei ollut tehdä rahaa vaan kokeilla, miten asiat toimivat alalla ja tukea lupaavia suomalaispelaajia. Koronan takia kevään suunnitelmat menivät kuitenkin penkin alle, kun suuret turnaukset peruttiin tai siirrettiin nettiin. EGameStarsin maksuvaikeudet olivat viimeinen niitti.

– Homma ei mennyt maaliin kolmannen osapuolen kanssa, joten ei nähty syytä jatkaa, Tolppanen kommentoi puhelimitse IS:lle.

– Jälkikäteen ajateltuna liian nopea rykäisy esimerkiksi lisäsponsoreita ajatellen. Erityisesti kiinnostivat pelin sisäiset skinit [ulkoasut], joita tiimit voivat saada isoihin kisoihin, mutta ne eivät sitten toteutuneet. Siinä olisi voinut tehdä jotain mageeta, Tolppanen jatkaa.

Räppäri Dan ”Uniikki” Tolppanen on yksi Rähinä Recordsin perustajista.

Rähinä ja eGameStars jakoivat projektin kulut puoliksi. Tolppanen kertoo olleensa todella pettynyt kuullessaan pelaajien odottavan yhä sovittuja rahoja eGameStarsilta. Rähinällä ei ole toistaiseksi uusia suunnitelmia esportsin parissa.

– Katsotaan, mitä muut Rähinän jätkät on mieltä. Esports on genrenä tosi mielenkiintoinen ja vasta ihan alussa. Henkilökohtaisesti olisi kiva puuhastella esportsin parissa.

Tolppanen on kevään aikana innostunut pelaamaan normaalia enemmän. Fifa-jalkapallopelin lisäksi hän on pelannut Call of Duty -pelisarjan ilmaista battle royale -sivuosaa Warzonea, jossa viimeinen elossa on voittaja. Räppäri on miettinyt myös striimaamisen aloittamista.

Saunaboisin manageri Klemola kertoo joukkueen olevan pettynyt nyt päättyneen yhteistyökuvion osalta siihen, ettei organisaatio nostanut pelaajia esille mediassa tai muutenkaan hyödyntänyt heitä. Promokeikkoja, kaupallisia yhteistyökuvioita ja sponsorijuttuja ei tehty kevään aikana ollenkaan.

– Pelaajille tämä on ollut vaikeaa aikaa, kun reiluun puoleen vuoteen ei ole tullut senttiäkään mistään. [Vuoden 2019 lopulla pelattujen] MM-kisojen palkintoja ja viimeisiä palkkoja vanhalta tiimiltä odotetaan yhä. Siihen perään nämä uudet palkkaongelmat ja puuttuvat palkintorahat.

Viime vuonna Saunabois oli yksi Euroopan menestyneimmistä joukkueista. Viime vuoden kolmella Euroopan-kaudella Winstrike- ja CrowCrowd-nimillä pelannut joukkue sijoittui Euroopan-liigassa sijoille 4, 4 ja 5. Toisen ja kolmannen liigakauden välissä pelatussa PUBG Classic -turnauksessa tiimi oli yhdeksäs. Marraskuun MM-kisoissa sijoitus oli 26:s.

Tänä vuonna pelit eivät ole sujuneet yhtä hyvin. Tiimi nappasi hopeaa suomalaisesta LanTrek-turnauksesta helmikuun lopulla, mutta jäi PGS: Berlin -megakarsinnassa sijalle 22. Kevään aikana netissä pelatuissa eri turnauksissa tiimi on jäänyt kerta toisensa jälkeen kärkikuusikon taakse.

Saunaboisin uusi kokoonpano (v-o): Tuomas ”Anonymous” Mustaparta, Joona ”NOOKIE” Närvänen, Anttoni ”Sikora” Helminen ja Miska ”Mise” Malkamäki.

Ilta-Sanomat ja Rähinä Records, joka on osa Kaiku Entertainmentia, kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.