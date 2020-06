Maailman paras CS-joukkue nostaa alan suuren ongelman pöydälle – ”Tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten”

Astralis on neljällä major-mestaruudella kaikkien aikojen CS-joukkue.

Astralis on menettänyt jo kaksi CS-pelaajaa burnoutin takia. Tiimin kanssa työskentelevä entinen käsipalloilija kertoo katuvansa yhtä asiaa tilanteeseen liittyen.

Kaikkien aikojen Counter-Strike-joukkueeksi kutsuttu tanskalainen Astralis on ollut kevään aikana otsikoissa useasti kokoonpanonsa vuoksi. Tiimi on kevään aikana hankkinut ensimmäisenä CS-ammattilaisjoukkueena ensin kuudennen ja myöhemmin vielä seitsemännen pelaajan.

CS-ottelussa joukkue muodostuu viidestä pelaajasta, ja vakituiset varapelaajat ovat olleet vieraampi termi ammattilaispiireissä. Astralis on perustellut laajaa kokoonpanoaan pelaajien jaksamisella, joka on ollut koetuksella jatkuvan kisaamisen ja matkustamisen vuoksi.

Uusille pelaajille tekevät aluksi tilaa sairauslomalle burnoutin takia jääneet pelinjohtaja Lukas ”gla1ve” Rossander sekä luottonimi Andreas ”Xyp9x” Højsleth. Organisaatioon ovat kevään aikana liittyneet Jakob ”JUGi” Hansen ja Patrick ”es3tag” Hansen, jonka sopimus tosin alkaa vasta 1.7. Siihen asti Patrick Hansenin tilalla pelaa lainapelaaja Marco ”Snappi” Pfeiffer.

Burnout on yksi esportsin suurimmista ongelmista. Astraliksen urheilupuolen vastaava Kasper Hvidt on aiemmin kertonut haluavansa jokaiselle pelipaikalle kaksi pelaajaa, jotta pelaajat eivät palaisi loppuun. Hvidtin mukaan pelaajalisäykset voivat aluksi näkyä vaihtelevina tuloksina, mutta ajan mittaan Astraliksesta pitäisi tulla entistä vahvempi ja tasaisempi joukkue.

Nyt Hvidt on kirjoittanut burnoutiin liittyen pidemmän tekstin, otsikoltaan ”Tarvitsemme muutoksen”, Astraliksen verkkosivuille. Tekstissä hän käy läpi ajatuksiaan suuremmasta kokoonpanosta, burnoutista ja miksi Astralis on ryhtynyt toimiin.

Hvidtin mukaan hän katuu vain yhtä asiaa suuremman kokoonpanon osalta: ”Tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten”. Hän haluaisi peräti 10 pelaajan kokoonpanon, joka koostuu edustusjoukkueesta ja akatemiasta. Tällöin pelaajien siirtely joukkueiden välillä olisi helpompaa ja reilumpaa – jokaiselle pelipaikalle olisi käytännössä kaksi pelaajaa.

Urheiluvastaavan mukaan burnout on yleinen ongelma urheilun parissa, mutta esportsissa siitä puhuminen on ollut eräänlainen tabu. Asiasta on puhuttu tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin.

Hvidt kritisoi tekstissään yleistä tapaa, jossa burnoutin saaman pelaajan tilalle hankittua pelaajaa kutsutaan pitkiä aikoja sijaispelaajaksi. Tämä tuo ylimääräisiä paineita pelaajalle, joka joutuu muutenkin uuden työympäristön ja dynamiikan keskelle.

– Ei ole terveellistä, että alan tunnetut nimet haukkuvat burnoutin kokeneita pelaajia valehtelijoiksi. Se tuo entistä enemmän paineita pelaajille, koska fanit nielevät väitteet ja tekevät pelaajista ja tai tiimeistä konnia. Se ei ole reilua, se on tuhoavaa ja tarvitsemme kaikkien apua tämän muuttamiseksi, Hvidt kirjoittaa.

Esportsin tulevaisuuden kannalta pelaajien hyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää vuosi vuodelta. Astraliksessa pelaajien apuna on esimerkiksi urheilupsykologi kellon ympäri. Tiimillä on myös oma lääkäri, urheiluvalmentaja ja ruokavaliosta vastaava henkilö.

Hvidt on entinen käsipallomaalivahti, joka pelasi vuosia Tanskan maajoukkueessa. Kun Tanska voitti EM-kultaa 2018, Hvdit valittiin kisojen parhaaksi maalivahdiksi. EM-kullan lisäksi häneltä löytyy kolme EM-pronssia (2002, 04, 06) ja MM-hopeaa (2007).

Kasper Hvidt (oikeassa reunassa) ja Astraliksen CS-joukkue kuvattuna tammikuussa 2020.

Astraliksen pelaavaan kokoonpanoon kuuluvat tällä hetkellä Nicolai ”device” Reedtz, Peter ”dupreeh” Rasmussen, Emil ”Magisk” Reif, Jakob ”JUGi” Hansen ja lainapelaaja Marco ”Snappi” Pfeiffer. Tiimiä valmentaa Danny ”zonic” Sørensen, Rossander ja Højsleth ovat sairauslomalla. Patrick ”es3tag” Hansen liittyy tiimiin 1. heinäkuuta.

Tanskalaisjoukkue putosi maanantaina HLTV:n maailmanlistalla toiseksi pelaajavaihdoksien takia. Astralis on voittanut ennätykselliset neljä major-mestaruutta, joista viimeiset kolme on tullut peräkkäin (Lontoo 2018, Katowice 2019, Berliini 2019).

Rasmussen muistutti maanantaina faneja Twitterissä, että joukkue tarvitsee hetken aikaa uusien vahvistusten kanssa noustakseen vanhalle tasolleen: