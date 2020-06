Jo yli 10 000 huijaria kiinni – näin megapeli Valorant starttaa

Esports ja kilpailullisuus otettiin huomioon Valorantin suunnittelussa. Pelistä toivotaan suurta hittiä, mutta huijarit riivasivat jo testivaihetta.

Tänään julkaistu Valorant-räiskintäpeli on ollut kevään suurin puheenaihe kilpapelimaailmassa. Rohkeimmat kutsuivat peliä heti ensimmäisten esittelyvideoiden jälkeen räiskintäpelien kuninkaan eli Counter-Striken syrjäyttäjäksi.

Valorantin takana on peliyhtiö Riot Games, joka tunnetaan League of Legendsistä eli maailman suosituimmasta kilpapelistä. Myös Valorantin kilpapuoli lähti nopeasti lentoon testivaiheen alettua huhtikuussa.

Pelin hype on ollut hurja: suljettu ja rajoitettu vajaan kahden kuukauden testivaihe rikkoi katsojaennätyksiä, useat tunnetut kilpaorganisaatiot ovat skoutanneet kevään aikana pelaajia, joista monilla on aiempaa kilpahistoriaa Fortnitesta, Overwatchista tai Counter-Strikesta.

Tunnetuimmat Valorant-loikkarit ovat entinen CS-ammattilainen Braxton ”brax” Pierce, Overwatchin supertähti Jake ”Sinatra” Won, Fortniten MM-hopeamitalisti Harrison ”Psalm” Chang ja suomalainen Overwatch-tähti Timo ”Taimou” Kettunen. Wonin kuukausipalkka on jo huhujen mukaan yli 10 000 dollaria kuussa, vaikka pelin kilpapuolesta ei ole vielä mitään varmuutta.

Riot jakoi tänään pelin julkaisun yhteydessä kysymykset ja vastaukset -tietopaketin, jossa kommentoidaan myös pelin esports-suunnitelmia. Niistä saatiin ensimmäiset tiedot jo huhtikuussa, jolloin muun muassa veren näyttäminen turnauslähetyksissä kiellettiin.

Vastauspaketissa Riotin pelipuolen johtaja Joe Ziegler kertoo tavoitteen olevan pelin kilpapuolen kasvattaminen luonnollisesti yhteisön avustuksella. Ziegler haluaa Valorantista tulevan vakavasti otettava kilpapeli, mutta sen ei tarvitse tapahtua yhdessä yössä.

Zieglerin mukaan yhtiö on tietoinen taktisten räiskintäpelien pelaajakunnasta, jotka on hyvin kiinnostunutta myös kilpapuolesta. Ohjaajan mukaan Riot on valmiita vastaamaan kysyntään, varsinkin kun sillä on takana 10 vuotta työskentelyä LoLin kilpapuolen kanssa.

– Liian moni peli yrittää olla esports-valmis, vaikka peruasiat eivät ole kunnossa. Tämän sanottuamme tiedämme taktisilla räiskintäpeleillä olevan suuri kilpailemisesta kiinnostunut faniryhmä, jonka odotukset olemme valmiita täyttämään, Valorantin johtava pelisuunnittelija Trevor Romleski kommentoi.

Tältä näyttää Valorant:

Monien mielestä Valorantiin on vaikea päästä sisään, jos ei ole aiempaa kokemusta räiskintäpeleistä. Peli on hyvin kilpailuluonteinen pelitiloista lähtien. Romleskin mukaan pelikokemus ja tuntuma on kaiken a ja o, joten niihin ei lähdetty tekemään muutoksia pelin helpottamiseksi.

Romleskin mukaan esportsia ja kilpailullisuutta mietittiin useasti Valorantin kehityksen aikana. Pelikokemus on kaiken a ja o, mutta siitä ei tingitty esimerkiksi pelin helpottamiseksi aloittelijoille

– Mitä tulee pelin suunnitteluun ammattilaisten ja kasuaalien välillä: Ykkösprioriteettimme on taata pelin olevan erinomainen korkeimmalla tasolla pelaajille, jotka sitoutuvat ja käyttävät eniten aikaa pelaamiseen. Kun olemme varmoja tämän toteutumisesta, pyrimme siirtämään tämän kokemuksen myös muun tasoisille pelaajille.

Huijaaminen on yksi esportsin suurimmista ongelmista. Valorant ei ole myöskään säästynyt huijareilta, vaikka sotaan näitä vastaan käytetään runsaasti aikaa ja resursseja.

Testivaiheen aikana yli 10 000 pelaajaa sai pelikiellon huijaamisesta. Näistä 7786 yritti päästä takaisin pelikentille toisella tunnuksella, mutta jäi huijauksenestojärjestelmän haaviin. Riot Gamesin mukaan kiinni jäävien huijarien uudet tunnukset asetetaan jatkossa pelikieltoon automaattisesti, jos taustajärjestelmä huomaa huijarin yrittävän takaisin.