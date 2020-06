Main ContentPlaceholder

Innokkaasti odotettu räiskintä on nyt täällä – pelattavissa täysin ilmaiseksi

Valorant on lähitulevaisuuteen sijoittuva ensimmäisen persoonan taktinen pc-räiskintäpeli.

Valorant on kierrospohjainen taktinen räiskintäpeli, joka on nyt julkaistu pc:lle. Peli on pelattavissa ilmaiseksi.