Call of Dutyn MM-kisoissa hurja potti: Voittajalle kaksi miljoonaa dollaria

Call of Dutyn vuoden 2020 maailmanmestarijoukkue palkitaan kahdella miljoonalla dollarilla.

Call of Duty -pelisarjan tämä vuoden MM-kisat pelataan elokuussa Yhdysvalloissa. Koronapandemian takia pelit pelataan mahdollisesti netissä eikä yleisön edessä.

Vuoden 2020 maailmanmestarijoukkue palkitaan kahdella miljoona dollarilla. Hopeajoukkue saa miljoonan. Palkintorahaa jaetaan kaikkiaan kymmenelle parhaalle seuraavasti:

1. 2 000 000 $

2. 1 000 000 $

3. 500 000 $

4. 300 000 $

5.–6. 200 000 $

7.–8. 125 000 $

9.–10. 75 000 $

11.–12. 0 $

Tarjolla oleva voittosumma on yksi esports-historian suurimpia. Edelle yltävät vain osa Dota 2:n ja League of Legendsin viime vuosien MM-turnauksista sekä Fortniten viime kesän MM-kisat. CoDin taakse jäävät esimerkiksi Overwatchin, Counter-Striken, Rainbow Sixin ja PlayerUnknown's Battlegroundsin kaikkien aikojen suurimmat pääpalkinnot.

MM-kisat ovat osa Call of Duty Leaguen eli CDL:n kokonaisuutta. Liigan kaikki 12 joukkuetta jatkavat runkosarjan päätteeksi pudotuspeleihin, jotka pelataan kaksiosaisella ottelukaaviolla (voittajien ja häviäjien).

Runkosarjassa sijoille 1 ja 2 sijoittuneet joukkueet saavat paikat voittajien kaavion kolmannelle kierrokselle, sijat 3 ja 4 toiselle kierrokselle ja 5–8 ensimmäiselle kierrokselle. Sijat 9–12 joutuvat aloittamaan pelit häviäjien kaaviosta.

Voittajien kaaviossa tappio tarkoittaa tippumista häviäjien kaavioon, jossa puolestaan pelataan jatkuvasti selkä seinää vasten.

Call of Duty League (CDL) on tänä vuonna alkanut kilpasarja, jonka kaikki joukkueet on sidottu kaupunkeihin. Koronapandemian takia kaupunkeihin sidotut viikonlopputurnaukset on jouduttu perumaan, mutta tiimit pelaavat nyt netissä.

Sarjassa kilpailevat joukkueet:

Atlanta FaZe

Chicago Huntsmen

Dallas Empire

Florida Mutineers

Los Angeles Guerrillas

London Royal Ravens

Minnesota RØKKR

New York Sublines

Optic Gaming Los Angeles

Paris Legion

Toronto Ultra

Seattle Surge

Sarjaa johtaa Chicago Huntsmen ennen Atlanta FaZea, Dallas Empireä ja Minnesota RØKKRia. LA Guerrillas on viimeisenä.