Fortnite-mestari pilkkasi ja nöyryytti vastustajaansa suorassa lähetyksessä: Pelikielto, sakot, PR-kurssi ja julkiset moitteet isältä

19-vuotias Anthony ”ZexRow” Colandro ei säästellyt sanojaan, kun hän sai tilaisuuden kertoa mielipiteensä kilpakumppaneistaan.

Fortnite-tähti Tyler ”Ninja” Blevinsin nimikkoturnaussarja, viikoittain pelattava 80 000 dollarin Ninja Battles, alkoi torstaina. Heti ensimmäinen turnaus päättyi draamaan, kun voittajien haastattelusta syntyi kalabaliikki.

Voiton vei Anthony ”ZexRow” Colandron, Mack ”MackWood” Aesophin ja Jonathan ”Calc” Weberin muodostama trio. 19-vuotias Colandro antoi tunnetuimpana nimenä pelien jälkeisen haastattelun suorassa lähetyksessä. Colandro ei säästellyt sanojaan koskien kilpakumppaneita.

– Kaikki, jotka eivät yltäneet top10:een voivat imeä minun munaani. He ovat vitun paskoja. En tiedä, miksi he puhuvat paskaa, koska he ovat myös koiranpaskaa ja aivokuolleita, Colandro latasi 15 000 katsojalle.

Tilanteesta jaettua videota on jaettu runsaasti somessa. Colandron kommentit ja selostajien reaktiot on nähtävissä alta olevalta videolta.

Colandro pahoitteli sanomisiaan nopeasti Twitterissä kahdella eri twiitillä. Ensimmäisessä hän kirjoitti ”voi paska, unohdin vanhempien katsovan tätä, olen pahoillani” itkuhymiön kera.

– Olen oikeasti todella pahoillani tapahtuneesta. Se oli huono päätös, en ajatellut siinä tilanteessa ja unohdin lapsien katselevan. Meni liian pitkälle. Kiitos, Ninja, turnauksesta ja anteeksi, että päätin sen ikävällä tavalla, Colandro lisäsi toisella twiitillä.

Blevins vastasi Colendron ensimmäiseen twiittiin: Onnittelut ensimmäisestä ja viimeisestä Ninja Battles -sijoituksestasi. Toisin sanoen Colendro sai porttikiellon turnaussarjaan.

Colandro edustaa TSM-organisaatiota, jonka toimitusjohtaja Andy Dinh on kommentoinut tilannetta. Dinhin mukaan pelaajan käytös oli täysin asiatonta, eikä joukkue hyväksy sellaista. Colandron kuukauden palkka on pidätetty ja hänelle on annettu varoitus. Lisäksi pelaaja laitetaan pr-kurssille.

Myös Colandron isä on kommentoinut poikansa huonoa käytöstä Twitterissä. Isä kiitti TSM:ää pojalle annetuista sakoista ja pr-kurssista.

– Mitä poikani sanoi, ei ollut millään tavoin hyväksyttävää. Hänen 9-vuotias veljenpoikansa katsoi suoraa lähetystä monien muiden tuhansien lasten kanssa. Puhuin itse pitkään Anthonyn kanssa ja voin vannoa, että tämä ei tapahdu uudestaan.

Colandro on voittanut Fortnitea pelaamalla reilut 470 000 dollaria. Hän on edustanut TSM-organisaatiota, yhtä Pohjois-Amerikan suurimmista, vuodesta 2018.