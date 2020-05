Kommentti: Huijaamisesta pääsee esportsissa kuin koira veräjästä – nimet julki!

Huijaamisesta pitää aina ensisijaisesti syyttää pelaajaa, mutta myös turnausjärjestäjillä on vastuunsa, muistuttaa Ilta-Sanomien esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Huijaaminen on ollut viikon aikana kova puheenaihe Suomen esports-piireissä. Aiheesta on riittänyt keskustelua erityisesti Red Bullin viime viikonloppuna järjestämän Counter-Strike-pariturnauksen jälkeen, mistä syntyi melkoinen somekohu.

Kaksi tuntematonta pelaajaa huijasi karsinnoissa ja pääsi pelaamaan ENCE-tähtiä vastaan. Ammattilaispelaajat hävisivät näytösottelun rumin lukemin suorassa lähetyksessä. Myöhemmin huijarit diskattiin ja palkintona ollut turnauspaikka sekä 3000 arvoinen tuotepaketti saivat uuden osoitteen.

Kohusta pitää ensisijaisesti syyttää huijareita, joita ilman koko tapausta ei olisi. Mutta turnausjärjestäjällä on myös vastuunsa, jota ei pidä lakaista maton alle. Fiksuja toimia on kuitenkin vaikea keksiä äkkiseltään, kun otetaan huomioon minkä kokoluokan turnauksesta nyt oli kyse.

Flickissä pelasi ensimmäisenä karsintapäivänä yli 800 paria ja finaalissa 64. Koko show'n pysäyttäminen huijaussyytösten takia ei ole yksinkertaisesti mahdollista, jos aikatauluista halutaan pitää millään tavalla kiinni. Mutta välillä turnausjärjestäjien pitää tehdä vaikeitakin päätöksiä, joiden mahdolliset seuraamukset kärsitään myöhemmin.

Tältä näytti, kun huijarit pelasivat ENCEä vastaan:

Flick-tapauksessa huijarit eivät edes yrittäneet peitellä toimintaansa, mutta silti turnauksen läpiviennistä vastannut FACEIT luotti sokeasti huijauksenesto-ohjelmaansa. Se oli brändin kannalta oikea ratkaisu, mutta kilpailemisen kannalta todella huono.

Mikäli FACEIT olisi kesken pelien diskannut huijarit, jotka olisi jälkikäteen todettu syyttömiksi, olisi koko tilanne ollut paikattavissa paljon helpommin. Jälkikäteen syyttömille pelaajille olisi voitu tarjota lisäpalkintoja, näytönpaikkaa tai jotain muuta kompensaatiota. Nyt huijareiden annettiin pilata kymmenien muiden pelaajien päivä, turmella turnauksen imago ja aiheuttaa kansainvälinen pr-fiasko esports-piireissä.

Turnausjärjestäjän vastuulla on todistaa vahvasti huijaussyytteiden pitävän paikkaansa. Mutta fakta on, että huijausohjelmat tulevat aina olemaan askeleen edellä huijauksenesto-ohjelmia. Sen takia pitää luottaa ihmisiin, jotka selvittävät tilanteita.

Huijaussyytösten kohdalla myös ”syytön kunnes toisin todistetaan” -mantra unohtuu monella, kun on mahdollisuus raivota somessa suu vaahdoten. Tällä kertaa huijareiden toimista ei ollut epäselvyyttä, mutta syyttömiäkin on haukuttu vuosien varrella. Esimerkkeinä voidaan nimetä vaikka CS-tähti Robin ”ropz” Kool ja Overwatch-pelaajana tunnetuksi tullut Timo ”Taimou” Kettunen, joiden tarinat IS on kertonut aiemmin.

Huijaaminen on esportsin yksi suurimmista ongelmista, joka tuskin tulee koskaan häviämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sen kitkemiseksi pitäisi tehdä kaikkea mahdollista. Tällainen on esimerkiksi rikosilmoitus poliisille petosyrityksestä, varsinkin jos turnauksessa pelataan huomattavista palkinnoista tai puhtaasti rahasta.

Tällä hetkellä pienempien ei-ammattilaistasoisten turnausten huijarit selviävät hölmöilystään kuin koira veräjästä, vaikka maine toki kärsii. Toisten pelien pilaamisella ja petosyrityksellä pitäisi kuitenkin olla kovemmat seuraamukset.

Tilanne ei muutu, elleivät turnausjärjestäjät ryhdy toimiin. Ensimmäinen askel voisi olla listata kaikkien osallistujien nimet kisasivustolle ennen pelien alkua. Tällöin jokainen miettii varmasti huijaamista taas hetken pidempään, vaikka nimet leviävät nykyisinkin jo eri keskustelualustoilla.

Huijaustapauksien kohdalla tilannetta mutkistaa rikosoikeudellisuuden vastuuikäraja, joka on Suomessa 15 vuotta. Tätä nuorempien kohdalla hölmöily tuskin johtaa siis jatkotoimenpiteisiin, mutta yli 15-vuotiaiden kohdalla turnausjärjestäjien olisi hyvä miettiä tapauskohtaisesti miten edetään. Flickin ikäraja oli esimerkiksi 16 vuotta.

Huijaamisesta kiinni jääneet pääsevät vähällä myös kansainvälisesti: Fortnitessa monet tuhansiin dollareihin käsiksi päässeet pelaajat ovat saaneet alle kuukauden pelikieltoja. Pelijätit viestivät näin lepsuilla rangaistuksilla, että huijaaminen on tiettyyn pisteeseen asti ihan ok. Mitä se ei saisi olla.