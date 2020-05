Saudi-Arabia keksi hyödyntää huippusuosittua nuorisoilmiötä – syytetään aivopesusta

Parhaillaan pelattavan kymmenen miljoonan dollarin esports-turnaussarjan takana on Saudi-Arabia, joka on aiemmin koettanut parantaa imagoaan sponsoroimalla isoja urheilutapahtumia. Esports on nykyisin yksi suosituimmista lajeista nuorten keskuudessa.

Saudi-Arabia ilmoitti huhtikuussa järjestävänsä esports-hyväntekeväisyysturnaussarjan, Gamers Without Borders, jossa jaetaan yhteensä 10 miljoonaa dollaria. Pelejä on useampi ja voittajat päättävät, mille hyväntekeväisyysjärjestölle rahaa ohjataan.

Turnausarjassa on pelattu muun muassa jo Dota 2:ta, jossa kilpaili huomattava osa eurooppalaisista huippujoukkueista. Voiton ja 750 000 dollarin lahjoituspotin vei Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen tähdittämä Team Secret. Tänä viikonloppuna pelataan kahden miljoonan dollarin hyväntekeväisyyspotista Counter-Strikessa. Mukana on muun muassa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen tähdittämä OG-joukkue.

Pelaajat ja fanit ovat ottaneet turnaukset vastaan innolla, vaikka taustalla on jo vuosia otsikoissa surkeasta ihmisoikeustilanteestaan tunnettu Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia on yrittänyt viime vuosina parantaa imagoaan sponsoroimalla laajalti erilaisia urheilutapahtumia. Maassa on järjestetty suuri nyrkkeilyottelu (Anthony Joshua – Andy Ruiz junior), ajettu Formula E -sarjaa, pelattu golfin ATP Tour -sarjaa ja järjestetty Italian Super Cup -jalkapallofinaali.

10 miljoonan esports-turnaus on verrattavissa Saudi-Arabian harjoittamaan urheiluaivopesuun, josta The Guardian kirjoitti viime syksynä. Termiä on käyttänyt erityisesti ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Guardianin mukaan Saudi-Arabian voidaan todeta strategisesti valinneen sponsorointikohteita, jotta huomio saataisiin pois Jemenin sodasta ja maan imago paranisi. Guardianin viime syksyn kirjoituksessa myös esports on mainittu yhtenä tapana saada parempaa näkyvyyttä maalle.

Saudi-Arabia on ollut jo vuosia otsikoissa ihmisoikeustilanteestaan, joka on imagonparannusyrityksistä huolimatta surkea. Saudi-Arabian johtama liittouma on sotinut Jemenissä yli neljä vuotta. Sota on vienyt kymmenien tuhansien siviilien hengen.

Kuningaskunnassa naisten ja vähemmistöryhmien syrjintä, kidutus, teloitus ja olematon sananvapaus ovat yhä arkipäivää, ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Human Rights Watch ovat todenneet.

Gamers Without Borders -turnaussarjan järjestää virallisesti Saudi-Arabian esports-liitto (SAFEIS). Turnauksien läpiviennistä ja teknisistä asioista vasta kilpapelijätti ESL. Joukkueet voivat lahjoittaa voittonsa muun muassa Unicefille, Gaville tai Direct Reliefille.

Esports on saanut huomattavasti lisänäkyvyyttä koronapandemian seurauksena. Vaikka huomattava osa isoista esports-tapahtumista on jouduttu perumaan, pystytään monen pelin osalta pelaamaan yhä netissä. Pelaaja- ja katsojaluvut ovat nousseet koronan aikana monen pelin osalta. Esports tavoittaa erityisesti teinejä ja nuoria miehiä.

Saudi-Arabia on ollut otsikoissa useasti ihmisoikeuksiin liittyen. Esimerkiksi viime kesänä räppäri Nicki Minaj perui osallistumisensa Saudi-Arabiassa saatuaan keikkailmoituksesta huomattavan määrän raivoa. BBC:n mukaan räppäri totesi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin perua keikka, kun hän oli perehtynyt maan tilanteeseen.