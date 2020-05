ENCE esitteli uuden joukkueensa – mukaan todellinen konkari

Arttu ”Taikki” Sirkka on uusista ENCE-pelaajista tunnetuin ja kokenein.

ENCEn League of Legends -joukkue debytoi 16. kesäkuuta.

Suomen tunnetuin esports-organisaatio ENCE on esitellyt League of Legends -joukkueensa kokoonpanon. ENCE ilmoitti 15. huhtikuuta laajentavansa peliin saatuaan paikan uudesta Pohjois-Euroopan huippusarjasta, Northern League of Legends Championshipistä (NLC).

ENCEä edustavat LoLissa Arttu ”Taikki” Sirkka, Juho ”Nille” Janhunen, Anselmi ”Simpli” Rintanen, Aleksi ”Kehvo” Merta ja Sebastian ”Seffe” Tenn. Pelaajat liittyivät tiimiin vapaina agentteina Rintasta lukuun ottamatta. Hän siirtyy NYYRIKKI Esportsista, mutta kauppasummaa ei kerrottu.

Kaikki pelaajat ovat Suomessa tunnettuja nimiä. Tenn on viidestä nimestä tuntemattomin, 26-vuotias Sirkka puolestaan selvästi kokenein. Sirkan mukaan tiimissä yhdistyvät nuorten pelaajien nälkä ja veteraanien kokemus. Ilta-Sanomat jututti Sirkkaa loppuvuodesta 2016, jolloin hän oli kilpaillut jo ulkomaisissa joukkueissa.

ENCE debytoi NCL-liigassa tiistaina 16. kesäkuuta. Sarjan ensimmäinen kausi pelataan netissä 12.6.–23.7. Sarjassa kisataan miljoonasta ruotsin kruunusta (noin 91 000 euroa). Kaksi heikointa joutuvat kauden päätteeksi karsintoihin. NLC:n järjestää DreamHack.