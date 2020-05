ENCE-tähdet kukistaneet turnausvoittajat paljastuivat huijareiksi – järjestäjä selittää, miten tämä oli mahdollista

Red Bullin CS-pariturnauksen voittajakaksikko on saanut bannit huijaamisen takia, kuten katsojat epäilivät. Uudet voittajat ovat Elmeri ”ykis” Lind ja Mikael ”Mikzuuu” Selander.

Red Bull on ilmoittanut diskanneensa viikonloppuna pelatun Red Bull Flick Suomi -pariturnauksen voittajakaksikon. Turnauksen läpiviennistä vastannut FACEIT kertoo tiedotteessa molempien pelaajien jääneen kiinni huijaamisesta.

Red Bullin ja ENCEn järjestämä erikoislaatuinen Counter-Strike-turnaus, pareina pelattava Red Bull Flick, päättyi lauantaina someraivoon, kun voittajia eli boss osuja -tiimin pelaajia epäiltiin huijareiksi.

Ilta-Sanomat oli turnauksen mediakumppani ja näytti pelit suorana ISTV:n lisäksi Twitchissä. Katsojat koostivat lähetyksessä nähdyistä epäilyttävistä tilanteista koostevideon, jota on katsottu YouTubessa jo yli 120 000 kertaa.

Red Bull kommentoi huijausväitteitä ensimmäisen kerran julkaisemalla tiedotteen sunnuntaiaamuna: Turnauksen läpiviennin hoiti kilpapelitoimija FACEIT, joka vastasi turnauspalvelusta, tuomareista ja huijauksenesto-ohjelmasta. Palvelu on yksi CS:n suurimmista ja huijausväitteitä tutkitaan.

Tiistai-iltapäivänä energiajuomajätti totesi asian olevan yhä selvityksessä. Nyt Red Bull ja FACEIT ovat kommentoineet tapahtunutta: Karsinnoissa muilla lattiaa pyyhkineet ”woldes” ja ”jezayyyy” ovat kuin ovatkin huijanneet, kuten katsojat epäilivät.

– FACEIT, joka vastasi Suomen Red Bull Flick tapahtuman turnausjärjestelyistä, on asettanut Suomen Red Bull Flick -turnauksen voittajille bannit. Turnauksessa toiseksi sijoittunut eNhAnCeD, nousee edustamaan Suomea viikonloppuna pelattavassa EU Closed Qualifierissa, todetaan tiedotteessa, jonka sisältö on muulta osin englanniksi.

FACEITin tiedotteen mukaan yrityksen huijauksenesto-ohjelman ei tunnistanut automaattisesti pelaajien käyttämiä huijausohjelmia, koska viime viikon päivityksessä oli ”tekninen vika”. Vika on korjattu tänään jaellussa päivityksessä.

Tiedotteen mukaan vian takia huijarikaksikko sai bannit myöhässä 80 muun FACEIT-pelaajan kanssa. Molemmat huijaamisesta kiinni jääneet suomalaispelaajat ovat saaneet ainakin kahden vuoden porttikiellon FACEIT-palveluun. Yritys kiittää lopuksi kaikkia, jotka nostivat tilanteen esille. Lisäksi yritys pyytää anteeksi kaikilta, jotka kärsivät tilanteesta.

Diskauksen takia voittajiksi on julistettu Enhanched-joukkueen pelaajat Elmeri ”ykis” Lind ja Mikael ”Mikzuuu” Selander. Voitosta he saavat 3000 euron arvoisen tuotepaketin sekä paikan tänä viikonloppuna pelattavaan Euroopan väliseen Flick-loppukarsintaan. Kaksi parasta duoa jatkavat 6. kesäkuuta pelattavaan 20 000 euron finaaliin, johon osallistuu muun muassa G2- ja OG-joukkueiden pelaajia.

Huijarikaksikon (woldes & jezayyyy) suorituksia finaalipäivältä:

Huijaaminen on yksi kilpapelaamisen suurimmista ongelmista. Huipputasolla vain harva on jäänyt kiinni verekseltään, mutta huijaaminen on enemmän puoliammattilaisten ja ruohonjuuritasolla kilpailevien ongelma. Kun resursseja ja aikaa on vähän, myös huijareilla on helpompaa pilata muiden päivä ja päästä käsiksi pikavoittoihin.