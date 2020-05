ENCE-tähti Aleksi ”allu” Jalli hurjassa iskussa – on yhdessä kartassa täysin ylivoimainen

Aleksi ”allu” Jalli, 28, on pelannut alkuvuoden aikana hyvin, vaikka ENCEn menestys on ollut vaihtelevaa.

ENCEn Counter-Strike-kapteeni Aleksi ”allu” Jalli, 28, pelaa parhaillaan hurjaa vuotta. Tarkkuuskivääripelaaja on ollut joukkueensa selvä ykkösnimi tammi–toukokuussa, selviää HLTV:n tilastoista.

HLTV:n tilastoja tarkastellessa tärkeimpänä pidetään ratingia, joka niputtaa yhteen monen alakategorian lukemat. Keskimääräinen rating on 1,06, eli sen yli menevät lukemat voidaan laskea hyviksi suorituksiksi.

ENCE on pelannut tähän mennessä vuotta 25 ottelua. Tuloksena on 11 voittoa ja 14 tappiota. Pahimmillaan ENCEn tappioputki oli 9 ottelua. 25 ottelun aikana ENCE on vääntänyt 58 karttaa, joista 27 on voitettu ja 31 hävitty.

Koronaviruksen takia pääosa vuodesta on pelattu netissä. Jalli ja ENCE ehtivät pelata alkuvuoden aikana kahdeksan lanipeliä, joista ENCE voitti vain yhden. Näissä peleissä Jallin rating oli 1,09, joka on peräti 0,13 korkeampi kuin seuraavaksi parhaalla Jani ”Aerial” Jussilalla.

Netissä ENCE on pelannut 50 karttaa. Jalli on ollut tiimin kantava voima 1,16 ratingilla. Perässä tulevat nuori osuja Jere ”sergej” Salo (1,06), Jussila (1,02) ja pelinjohtajaksi hiljattain vaihtanut Miikka ”suNny” Kemppi (1,01). Sami ”xseveN” Laasasen rating on koko vuodelta 0,94. Hänen kanssaan peliajan toistaiseksi jakavan Elias ”Jamppi” Olkkosen rating on viiden pelin jälkeen 1,16.

Jallin 1vs3-suoritus OG:ta vastaan Trainissa:

Jallin koko vuoden tilastot ovat tähän mennessä: 1,10 rating, 0,75 tappoa per kierros, 0,64 kuolemaa per kierros, 75,6 vahinkopistettä per kierros, 1,14 vaikutusrating ja 70,1 % KAST (pelaaja saa tapon, syötön, selviää hengissä kierroksesta tai hänen tappajansa kukistetaan välittömästi).

Kaikki lukemat ovat yli keskiarvon tai erinomaisia. Suomalaistähti on erikoistunut ottamaan kierroksen ensimmäisen tapon. Jallin tapoista yli puolet on odotetusti tarkkuuskiväärillä.

Suomalaistähti on tunnettu tarkkuuskivääritaitojen lisäksi rauhallisuudestaan. Esimerkiksi 1vs1-tilanteista Jalli on voittanut tänä vuonna 16 ja hävinnyt 11. Lisäksi hän on voittanut viidesti 1vs2-tilanteen ja kahdesti 1vs3:n.

”allu” tunnetaan rauhallisuudesta ja tarkkuuskivääritaidoista.

Alkuvuoden aikana 28-vuotias on loistanut erityisesti Train-kartassa, jossa ENCE on pelannut 11 ottelua. Jallin tilastot kartassa ovat uskomattomat: 1,48 rating, 1,54 vaikutusrating, 96 vahinkopistettä per kierros, 0,96 tappoa per kierros, 0,57 kuolemaa per kierros, 78,8 % KAST. Pelaajan heikoin rating Trainissa on ollut tänä vuonna erinomainen 1,20.

Tällä hetkellä Jalli on potentiaalinen nimi HLTV:n vuoden 20 parasta pelaajaa -listalle, joka julkaistaan aina tammikuussa. Jallin kannalta ENCEn pitäisi tosin menestyä nykyistä paremmin. Jalli oli HLTV:n top 20 -listalla 19:s vuonna 2015.

Tarkkuuskivääri laulaa 2vs4-tilanteessa CPH Flamesia vastaan:

Jallin kovimpia suorituksia tältä vuodelta:

22–20-voitto vs. Copenhagen Flames [Inferno, ESL One: Road to Rio]

Jalli otti ottelussa 45 tappoa, kuoli 19 kertaa, teki vahinkoa 93,5 per kierros ja sai 8 avaustappoa. Rating oli 1,64.

19–22-tappio vs. Ninjas in Pyjamas [Train, ESL One Road to Rio]

Jalli otti tappioon päättyneessä ottelussa 40 tappoa, joista 9 oli avaustappoja, kuoli 23 kertaa ja teki vahinkoa 98,1 per kierros. Rating 1,53.

16–13-voitto vs. Fnatic [Mirage, ESL One Road to Rio]

31 tappoa, 17 kuolemaa, 94,6 vahinkopistettä per kierros ja rating 1,57. Jallin tapoista 19 tuli tarkkuuskiväärillä.

17–19-tappio vs. OG [Train, ICE Challenge 2020]

Vuoden ensimmäinen laniottelu oli tappiosta huolimatta hurjaa myllytystä Jallilta: 46 tappoa (7 avaustappoa), 21 kuolemaa, 115,8 vahinkoa per kierros ja 1,85 rating.

16–13-voitto vs. Apeks [Nuke, Elisa Invitational 2020]

Jalli oli pelipalvelimen ylivoimaisesti vaarallisin pelaaja 34 tapolla, 15 kuolemalla ja 1,86 ratingilla. Avaustappoja tuli 8 ja vahinkoa hän teki 116,5 pisteen edestä per kierros.

Jalli on Suomen menestynein CS-pelaaja.

ENCE pelaa seuraavan kerran torstaina, jolloin DreamHack Masters Spring -turnauksen lohkovaihe alkaa suomalaisten osalta. Torstaina vastaan asettuu Na`Vi kello 18.30. Perjantaina ja lauantaina ENCE kohtaa Vitalityn ja NiPin kello 15.00.