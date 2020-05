Rainbow Sixin kilpapuoleen isoja muutoksia – näin Euroopassa pelataan jatkossa

Eurooppalaispelaajien polku huipulle on jatkossa entistä selkeämpi Rainbow Six: Siegessä.

Pelijulkaisija Ubisoft on ilmoittanut Rainbow Six: Siege -pelin kilpapuolen huippusarjaa koskevista muutoksista pitkin kevättä. Nyt myös Euroopan tulevaisuuden suunnitelmia on avattu tarkemmin.

Aiemmin pelin kilpapuolesta on vastannut Euroopassa saksalainen ESL, mutta jatkossa sen hoitavat yhdessä Ubisoft, FACEIT ja Live Nation.

Euroopassa on jatkossa huippusarja, haastajaliiga sekä alueelliset liigat. Sarjat pelataan avoimella mallilla: Kuka tahansa voi nousta askel kerrallaan kohti uutta ykkössarjaa European Leagueta, jossa kilpailevat joukkueet voivat myös pudota alemmalle tasolle.

European League alkaa kymmenen joukkueen voimin 22. kesäkuuta. Suomalaispelaajista ensimmäisellä liigakaudella ovat mukana Ville ”SHA77E” Palola (Chaos Esports Club), Teemu ”stigi” Sairi (Team Vitality), Juhani ”Kantoraketti” Toivonen (G2 Esports) ja Aleksi ”UUNO” Työppönen (G2 Esports).

Toiseksi korkein liiga on haastajajoukkueille tarkoitettu European Challenge League. Haastajaliigaan voi päästä alueellisista turnauksista, joista yksi on pohjoismainen Nordic Championship.

Euroopan-liigan ensimmäinen kausi huipentuu joulukuussa järjestettävään finaalitapahtumaan. Uuden mestarin kruunaamisen lisäksi tapahtumassa pelataan nousukarsinnat, johon osallistuvat Euroopan-liigan kaksi heikoimmin pärjännyttä ja haastajaliigan kaksi parasta.

Suurimpien alueellisten kilpasarjojen voittajat saavat jatkossa suoran paikan haastajaliigaan. Polku kohti kärkiliigaa on aiempaa selvempi ja nopeampi. Alueellisia sarjoja pelataan jo ja haastajaliiga alkaa syksyllä.

Liigajärjestelmän uudistusten myötä Ubisoft on avannut Pariisiin uuden lähetysstudion, joka vastaa Euroopan kahden korkeimman sarjan sekä Aasian–Tyynenmeren-alueen pohjoisjaoston otteluiden esittämisestä englanniksi.

Rainbow Six: Siege on vuonna 2015 julkaistu taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli. Siege oli aluksi melkoinen floppi, mutta pelin suosio on kasvanut julkaisun jälkeen vuosi vuodelta. Siege on nykyisin yksi kymmenestä suurimmasta kilpapelistä.