Burnout iski – ruotsalainen CS-legenda sivuun tähtijoukkueesta

Olof ”olofmeister” Kjajber on kaksinkertainen major-mestari ja lajilegenda.

Burnout eli loppuunpalaminen on CS-pelaajien yleisin syy sairauslomiin.

28-vuotias Olof ”olofmeister” Kajbjer siirtyy sivuun FaZe Clanin CS-joukkueesta. Ruotsalaislegenda kertoi päätöksestä Twitterissä: Hän on palanut loppuun, ja lisäksi motivaation kanssa on ongelmia.

Ruotsalaispelaajan alkuvuosi on ollut vaikea. FaZe on pärjännyt hyvin eri turnauksissa, mutta Kajbjer on ollut jatkuvasti joukkueen heikoin pelaaja tilastojen valossa.

– Rakastan yhtä tätä peliä ja skeneä, mutta minun pitää löytää motivaationi taas. Otan nyt itselleni aikaa parantuakseni väsymyksestä ja miettiäkseni tulevaisuutta, Kajbjer kirjoitti Twitterissä.

Kajbjer on aiemmin ollut sivussa CS-kentiltä vuosina 2016 ja 2018. Ensin hän oli sivussa hetken aikaa käsivaivojen takia, myöhemmin muutaman kuukauden rasituksen ja väsymyksen takia.

Ruotsalaispelaaja liittyi FaZeen elokuussa 2017. Joukkueen kanssa hän voitti muun muassa kovatasoiset EPICENTER 2018-, ELEAGUE Premier 2017-, ESL One New York 2017- ja ECS 4 -turnaukset. Edellisen joukkueensa Fnaticin kanssa hän on voittanut kaksi major-arvoturnausta (Katowice 2015, Cologne 2015).

Kajbjer on yksi CS:GOn tunnetuimmista pelaajista. HLTV valitsi vuonna 2015 ruotsalaisen vuoden parhaaksi pelaajaksi. Vuoden parhaat pelaajat -listalle hänet on valittu lisäksi vuosina 2014 (12:s), 2016 (8:s) ja 2017 (19:s).

Kajbjerin paluuta FaZeen ei ole poissuljettu, joskin monet epäilevät sitä. FaZe-pelaajista Nikola ”NiKo” Kovač ja Håvard ”rain” Nygaard jakoivat jo jäähyväisiin viittaavat twiitit.

– Tulen aina muistamaan hienot hetkemme ja jotkut surullisetkin, mutta mikä mieletön matka. Toivottavasti löydät motivaatiosi ja palaat skeneen – vielä on liian aikaista lopettaa, Kovač twiittasi.

HLTV:n maailmanlistalla seitsemäntenä olevassa FaZessa pelaavat Nygaardin ja Kovačin lisäksi Marcelo ”coldzera” David ja Helvjis ”broky” Saukants. DBLTAP-sivuston mukaan Kajbjerin korvaaja olisi 16-vuotias liettualaislupaus Aurimas ”Bymas” Piripas, joka on pelannut hyvin huippuja vastaan FPL-palvelussa.

Kajbjerin lisäksi burnoutin takia sairauslomalle on jäänyt muun muassa Astralis-kapteeni Lukas ”gla1ve” Rossander, joka ilmoitti päätöksestään viikko sitten. Burnout on esportsin ja erityisesti CS-pelaajien yleisin syy sairauslomille.