Esportsilla on kaksi isoa ongelmaa – pitkän linjan asiantuntija keksi yhteen ratkaisun, toinen piinaa edelleen

Ben Goldhaber oli mukana perustamassa Twitchiä, mutta haluaa nyt tehdä esportsista helpommin seurattavaa uudella projektilla. Hänen mielestään lajilla on muutama selvä ongelma, jotka hidastavat kasvua.

Esportsin suosio on kasvanut hurjasti viime vuosina. Koronapandemian aikana lisänäkyvyyttä sille on tuonut esimerkiksi F1, joka on valjastanut kuskejaan kisaamaan virtuaalisesti.

Moneen perinteiseen urheilulajiin verrattuna esportsin seuraaminen on kuitenkin yleisesti hankalaa. Tietoa on vaikea löytää ja se on jaettu useisiin eri kanaviin. Turnausten seuraaminen on pääosin ilmaista, mutta lähetysalustat ja esimerkiksi Twitch-kanavat vaihtelevat paljon.

Tässä kohtaa kuvioon astuu mukaan Juked, jonka tarkoitus on helpottaa esportsin seuraamista. Jukedia voi kuvailla eräänlaiseksi interaktiiviseksi ohjelmaoppaaksi – sivustolta löytyvät kovimmat turnaukset lähetyksineen ja turnauskalenteri.

Jukedin perustajat ovat pitkän uran esportsin parissa tehneet Ben ”FishStix” Goldhaber ja Chris ”ChanManV” Chan. Goldhaber työskenteli pitkään Twitchillä, Chan taas on tehnyt useita menestyneitä, pääasiassa Twitchin kautta näytettyjä keskusteluohjelmia.

Vuoden 2019 lopulla toimintansa aloittaneeseen Jukediin ovat sijoittaneet jo muun muassa Blizzard Entertainmentin toinen perustajajäsen Mike Morhaime, Blizzardin entinen esports-vastaava Amy Morhaime sekä MyFitnessPalin perustajiin lukeutuvat Mike Lee ja Albert Lee.

Ben Goldhaber, 40, on Jukedin perustaja. Hän oli mukana perustamassa Twitchiä, joka on nykyisin pelaamisen suurin suoratoistopalvelu.

Ilta-Sanomat tavoitti San Franciscossa asuvan Goldhaberin kertomaan Jukedista, palvelun tulevaisuudesta ja millaisia ongelmia esportsilla on hänen mielestään. Kalifornian Berkeleyssä kesäkuussa 1988 syntynyt Goldhaber on pelannut koko ikänsä. Kilpapelaamiseen hän tutustui jo yli 20 vuotta sitten.

– Aloitin kilpailemisen vuonna 1999 tai 2000 pelissä nimeltä Starsiege: TRIBES. Olen kilpaillut, järjestänyt turnauksia ja selostanut eri pelejä, kuten Tribes Vengeancea, Enemy Territory: Quake Warsia, Quake Livea, Tribes Ascendia, Dirty Bombia ja Overwatchia. Selostan yhä kunhan löydän sille aikaa. Viimeksi selostin Diaboticalia, Goldhaber avaa omaa pelihistoriaansa.

Idean Jukedin perustamiseen Goldhaber sai suoraan omasta elämästään. Kun striimaaminen alkoi yleistyä vuosina 2008–09 Justin.tv:n, Ustreamin ja Livestreamin kaltaisten palveluiden myötä, koko ikänsä pelanneelle Goldhaberille löytyi yhtäkkiä runsaasti enemmän ihmeteltävää ja nähtävää.

– Esports oli silloin vielä aika pienen piirin juttu. Nopeasti minulle tuli pakkomielle seurata kaikkia löytämiäni turnauksia, jopa peleistä, joita en itse pelannut. Rakastuin tähän maailmaan.

Vaikka esports on kasvanut kymmenen vuoden takaisesta, alan seuraaminen ei ole Goldhaberin mielestä nykyisin yhtään yksinkertaisempaa kuin 10 vuotta sitten. Hänen mielestään ennen oli jopa helpompaa, koska nykyisin on niin paljon eri pelejä, turnauksia ja lähetysalustoja. Esports-faniksi ryhtyminen on tiedon löytämisen takia huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisen urheilun, jossa olennainen on yleensä paljon helpommin saatavilla.

Goldhaber antaa esimerkin: Kuvittele urheilufanina tilanne, jossa sinulla ei ole mitään selkeää tapaa saada selville, milloin joukkueesi pelaa tai mistä ottelua voi katsoa? Mitä jos jokin niin yksinkertainen asia kuten suosikkiliigasi aikataulu ei olisi helposti nähtävillä jossain?

– Näin asiat ovat nyt esportsissa. Haluamme korjata tämän ongelman, jotta näkisimme esportsin kukoistavan, Goldhaber avaa Jukedin tarkoitusta.

Jukedin etusivu tarjoaa välittömästi useamman suositun turnauslähetyksen. Kuvakaappaus sivustolta.

Reilu kaksi vuotta sitten Twitch irtisanoi useita alusta asti mukana olleita työntekijöitä, kuten kahdeksan vuotta mukana olleen Goldhaberin. Hän oli aloittanut helmikuussa 2011 Justin.tv:n eli Twitchin edeltäjän ensimmäisenä pelaamiseen keskittyvänä työntekijänä. Goldhaber oli mukana aloittamassa Twitchiä ja siirtyi sen palkkalistoille vain puolen vuoden jälkeen.

Goldhaber vastasi ensimmäiset vajaat 3 vuotta Twitchissä yhteistyösopimuksista sekä esports- ja tapahtumasponsoroinnista. Viimeiset 4,5 vuotta hän keskittyi Twitchin eri digitaalisen kanavien sisältöihin. Twitch-aikaansa hän kutsuu ”uskomattomaksi ja opettavaiseksi”.

Suurin ja tärkein Goldhaberin oppima asia Twitch-vuosina oli yhteisö edellä -ajatustapa, joka aikoinaan teki Twitchistä suuremman kuin kilpailijoistaan. Goldhaberin mukaan Twitchillä oli erinomaiset suhteet kaikkiin merkittäviin toimijoihin, joita myös palveltiin parhaan mukaan.

Jukedin kanssa lähestymistapa on samankaltainen: Mitä palvelu voi tehdä turnausjärjestäjien katsojalukujen ja kaupallistamisen eteen? Miten Juked voi auttaa yhteisöjä kasvamaan? Näiden pohjalta on tehty Jukedin strategia.

Juked tekee rahaa mainonnalla ja lisäpalveluilla. Yritys ideoi tapoja tuoda rahaa turnausjärjestäjille ja ruohonjuuritason toimintaan keskittyneille toimijoille. Tätä varten rakenteilla on työkaluja ja ominaisuuksia, joita hyödyntämällä turnausjärjestäjät voivat tarjota enemmän arvoa sponsoreille. Työkalut saa käyttöön maksua vastaan.

– Suunnittelemme myös Juked Pro -tilausmallia, joka tarjoaa käyttäjille lisäominaisuuksia sekä yksinoikeussisältöä 4,99 dollarin kuukausihintaan.

Jukedin toiminta alkoi suljetulla testivaiheella elokuussa 2019. Julkaisu oli 6. marraskuuta 2019. Sivuston parissa työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä täysipäiväisesti ja kuusi osa-aikaisesti. Lähes kaikilla työntekijöillä on vahva esports-tausta.

Käyttäjiä on kertynyt puolen reilun puolen vuoden aikana 70 000 ja kävijämäärät ovat nousseet kuukausittain yli 100 prosentilla, Goldhaber kertoo. Sisäänkirjautuneet käyttäjät viettävät sivustolla aikaa kaksi tuntia päivittäin. Kaikki käyttäjät huomioiden sivustolla vietetty aika on keskimäärin tunti per päivä.

Vaikka palvelun toiminta on vielä aluillaan, tavoitteet ovat selvät: Auta esportsia kasvamaan, tuo faneja yhteen ja helpota lajin löydettävyyttä. Goldhaber haluaa Jukedin olevan kolmen vuoden päästä paikka, josta fanien on helpointa seurata turnauksia, lukea kiinnostavimmat uutiset maailmalta ja keskustella ajankohtaisista asioista.

– Seuraava iso asia, joka pitää korjata esportsissa on tapa, jolla fanit keskustelevat. Ihmiset joiden kanssa juttelemme, eivät ole tyytyväisiä kokemuksiin Twitchin chatin kanssa. Chat voi olla rasistinen, naisia syrjivä, täynnä spämmiä ja yleisesti epämiellyttävä kokemus ulkopuolisille. Tämä on ehdottomasti yksi iso ongelma, joka jarruttaa esportsin potentiaalia.

Koronapandemia on vaikuttanut myös Jukedin toimintaan – hyvässä ja pahassa. Goldhaber on iloinen, miten moni turnaustoimija on pystynyt peluuttamaan pelejä verkon yli. Samaan aikaan monet pienemmät ruohonjuuritason yhteisöt, kuten tappelupeleissä toimivat, ovat kärsineet tilanteesta huomattavasti.

– Nyt on paljon uusia faneja, jotka katsovat esportsia ensimmäistä kertaa. Ja rehellisesti sanottuna, Juked on paras ja helpoin tapa heille oppia alan ekosysteemistä ja löytää mielenkiintoista katsottavaa.